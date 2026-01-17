BCRA suma diez rondas positivas: adquirió otros u$s125 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa su exitoso proceso de compra de dólares en el mercado cambiario, sumando diez días consecutivos en saldo positivo desde el inicio de su nuevo programa de acumulación de reservas.

Este viernes, el BCRA adquirió otros 125 millones de dólares, elevando su acumulado a 687 millones de dólares en 2026. Las reservas brutas ahora alcanzan 44.607 millones de dólares, marcando un significativo avance en la gestión de divisas del país.

Incremento en Reservas y Caída del Dólar Oficial

La compra de divisas se produce en un contexto de descenso en el valor del dólar. Este viernes, el dólar oficial minorista experimentó su caída más notable en más de dos meses, disminuyendo 15 pesos (1%) hasta los 1.455 pesos, según el Banco Nación. En el mercado mayorista, la moneda también vio una reducción del 0,7%, alcanzando los 1.430 pesos, su nivel más bajo desde el 21 de noviembre.

Apoyo Internacional y Expectativas Futuras

El positivo desempeño del BCRA fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Julie Kozack, portavoz del organismo, expresó que están muy alentados por las medidas adoptadas para reconstruir las reservas, señalando que las compras superaron el 5% del volumen diario de divisas en varios días.

Una misión del FMI está programada para visitar Buenos Aires en febrero, con el fin de evaluar las metas trimestrales, aunque aún no se han detallado los objetivos de esta visita.

Cambio en la Perspectiva del Mercado

La dinámica de compra de dólares y la baja de su cotización generaron diversas opiniones en el ámbito financiero. Christian Buteler, analista del sector, destaca que la intervención del BCRA se produce en un periodo en el que las empresas están liquidando divisas debido a la colocación de deuda en dólares en el exterior.

Perspectiva sobre la Tasa de Interés

Por otro lado, Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, sostiene que el alza en la tasa de interés al 49% anual ha generado un cambio significativo en la confianza del mercado. “El Gobierno demuestra una política monetaria contractiva, lo que podría influir en la actividad económica”, comenta Anselmi.

Factores Clave en la Dinámica Cambiaria

Matías Battista, analista financiero, identifica tres elementos que están moldeando la actualidad del mercado cambiario: