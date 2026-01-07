Descubre 8 fascinantes cascadas para refrescarte en Buenos Aires

Más allá de sus vastas llanuras, Buenos Aires esconde impresionantes cascadas que invitan a la aventura. ¿Te animas a explorar estos paraísos naturales poco conocidos?

Un Tesoro Natural Escondido

La provincia de Buenos Aires, famosa por sus llanuras, también alberga cascadas y saltos de agua que sorprenden a quienes se aventuran a conocer sus secretos. Muchas de estas maravillas se encuentran en zonas serranas, accesibles solo a través de senderos de trekking, mientras que otras están más al alcance, interrumpiendo el fluir de ríos y arroyos.

Aguas Caudalosas: Dónde Encontrarlas

La búsqueda de estos mágicos rincones lleva a explorar zonas como El Volcán en Balcarce, la Cascada de Tandil y el salto Los Aromos en Laguna Brava. Sin embargo, su belleza es más notoria después de las lluvias, cuando el agua fluye con fuerza.

Cascadas Recomendadas para Visitar

1) Cascada Cifuentes, Oriente

Ubicada en el río Quequén Salado, la Cascada Cifuentes ofrece un espectáculo de saltos de hasta 8 metros. Este rincón es ideal para actividades como el kayak, la pesca y el avistaje de aves. Accede a ella a través de caminos rurales desde Buenos Aires.

2) Las Cascadas, Necochea

Encontrarás un trayecto de tierra que sigue el cauce del Quequén Grande, donde se localizan unos impresionantes saltos que permiten practicar kayak y disfrutar de un entorno natural integrado por bosques y fauna diversa.

3) Río Salto, Salto

Este salto natural en Arrecifes es un lugar con gran historia y bellezas naturales. Las ruinas del Molino Quemado son testigos de su legado, y el sitio es ideal para excursiones y paseos.

4) Las 7 Cascadas, Claromecó

Un sendero de tierra paralela al río Claromecó permite disfrutar de siete saltos de agua. Perfecto para la pesca y paseos en kayak, además de ofrecer atardeceres espectaculares en un entorno natural.

5) Cascada Manantiales, Ramallo

Un hermoso dique forma esta cascada donde podrás refrescarte en sus pozos mientras disfrutas de la tranquilidad del camping y las actividades al aire libre.

6) Cascada Escondida, Sierra de la Ventana

En la Reserva Natural Sierras Grandes, esta cascada es perfecta para una caminata envolvente. El trekking llega a través de un paisaje marcado por su rica geología y cultura.

7) Cascada de la Cueva, Barker

En el partido de Benito Juárez, esta cascada es un paraje oculto que ofrece un emocionante trekking lleno de aventura, ideal para los amantes de la naturaleza y el rappel.

8) Salto de Piedra, Olavarría

Recuperado tras años de abandono, el Salto de Piedra es un destino perfecto para disfrutar de la pesca y actividades recreativas en un entorno restaurado.

Planifica tu Visita

Cada una de estas cascadas ofrece la oportunidad de desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza. Allí, no solo disfrutarás de vistas espectaculares, sino también de aventuras únicas en el corazón de Buenos Aires.