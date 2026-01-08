Descubre un nuevo restaurante en Floresta: una joya de 1914 con jardín secreto

Descubre Casa Bogotá: El Nuevo Refugio Gastronómico en Floresta

En el corazón de Floresta, una joya de 1914 renace como CASA BOGOTÁ, un restaurante que combina historia, tradición y una propuesta culinaria innovadora.

Reviviendo un Patrimonio Históricamente Rico Ubicada en una tranquila esquina de Floresta, Casa Bogotá no solo es un nuevo restaurante; es un viaje al pasado restaurado con amor y respeto. Esta casona, considerada patrimonio histórico, ha sido revitalizada por un grupo de socios con amplia experiencia en gastronomía, con el objetivo de ofrecer una propuesta que conecte con la comunidad local.

Una Experiencia Gastronómica Única A cargo de la cocina está la chef Daniela Lobeto, quien regresó de Italia para aportar su experiencia europea a un menú que fusiona recetas tradicionales con un giro moderno. La carta invita a disfrutar de una variedad de platos elaborados de manera artesanal y ofrece un brunch de diez pasos que cambia semanalmente, ideal para quienes buscan una experiencia renovadora.

Ambiente y Estilo Atractivo Dentro de la casona, los techos altos, vitraux y pisos originales cuentan historias propias, mientras que los jardines exteriores se convierten en un escenario perfecto para disfrutar de comidas al aire libre durante los días cálidos. Los domingos son dedicados al brunch y las cenas ofrecen momentos de relajación con especialidades como pastas caseras.

El Legado de Casa Bogotá Casa Bogotá no es solo un restaurante; es parte integral de la historia de Floresta. Construida en 1914, fue el hogar de la familia Saralegui, conocida en el barrio. José Muñoz, uno de los socios, destaca la importancia cultural del lugar, recordando que su antiguo propietario, Antonio Saralegui, fue un pionero en su campo. Además, las leyendas de los antiguos residentes, como Lucía, una famosa acuarelista, alimentan el encanto de la casa, que está llena de recuerdos y emociones que aún resuenan en la comunidad.

Restauración con Propósito A pesar de su estado deteriorado antes de la llegada de los nuevos dueños, la restauración ha sido un proceso meticuloso: un año de trámites seguido de nueve meses de trabajo. La visión fue siempre recuperar la esencia de la casa, manteniendo su carácter único mientras se prepara para un nuevo capítulo en su historia.

La Propuesta Gastronómica: Una Fusión de Sabores Con un enfoque claro en la autenticidad, la oferta de Casa Bogotá permite «viajar sin salir de Floresta». Además del brunch, la carta de almuerzos y cenas incluye platos variados que reflejan una fusión de influencias culinarias, tales como ravioles de morcilla y tagliatelle con ragú cocido por horas. Durante la semana, también hay un menú ejecutivo asequible que permite disfrutar de platos elaborados como tacos de carne y ensalada de salmón gravlax, todos preparados con ingredientes frescos y de calidad.

Una Bodega que Sorprende La selección de vinos, dirigida por el sommelier José, busca ofrecer una experiencia amplia y diversa. Con etiquetas de regiones menos conocidas de Argentina, la idea es que los comensales experimenten algo nuevo y compartan momentos memorables alrededor de la mesa.