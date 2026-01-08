Informe FOPEA: El uso del insulto por Milei en X para acallar a la prensa y movilizar a sus bases

La Fundación para la Libertad de Expresión (FOPEA) ha revelado un inquietante análisis sobre el uso del insulto en las redes sociales por parte del presidente Javier Milei. Este estudio, que examina más de 113.000 tuits, arroja luz sobre el impacto de un lenguaje provocador en la política argentina contemporánea.

Un Estudio Revelador: Ofensas y Lenguaje Polarizante

Desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei ha publicado un total de 113.649 tuits, de los cuales 16.806 incluyen insultos. Esto representa un 15.2% de su contenido, donde se evidencia una estrategia comunicacional que combina la descalificación a la oposición, la estigmatización de la prensa y la movilización de sus seguidores.

Los Tipos de Insultos Utilizados

FOPEA categoriza los insultos en cinco grupos: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. Algunas de las palabras más utilizadas por el presidente incluyen «kuka», «casta» y «mandril», las cuales reflejan un enfoque agresivo en el discurso político de la actualidad.

Animalización y Repulsión: Estrategias Comunes

Entre las categorías identificadas, se destaca el uso de términos que animalizan a los oponentes, como «mandril» y «rata». El lenguaje sexualizado, que incluye expresiones como «vaselina», también ha sido recurrente, evidenciando un patrón que busca desprestigiar a quien disiente.

Un Análisis Detallado del Uso de «Mandril»

El término «mandril» ha cobrado especial relevancia en la retórica de Milei, con una mención profusa que alcanza hasta 904 tuits. Esta palabra se ha convertido en un símbolo de descalificación hacia quienes critican sus políticas y lo que representa.

La Influencia Sobre el Periodismo

El ataque a la prensa ha sido constante, con un alarmante 70% de los tuits dirigidos a periodistas utilizando lenguaje despectivo. Esta situación ha fomentado un clima de autocensura que amenaza la libertad de expresión y crítica en Argentina.

Nombres en la Mira: Líderes de Opinión y Medios Afectados

Entre los periodistas mencionados en el informe se incluyen figuras reconocidas de diferentes plataformas mediáticas, como Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales. Los medios afectados abarcan desde diarios de circulación nacional hasta portales digitales, creando un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo crítico.

Compromisos Incumplidos y Retórica Contemporánea

A pesar de promesas de reducir los insultos y fomentar la discusión de ideas, el análisis de FOPEA revela que Milei ha continuado empleando un discurso agresivo, aunque ha disminuido la frecuencia de sus ofensas en ciertos periodos. Este cambio sugiere una intención de moderar el tono, pero los insultos siguen siendo una herramienta común en su arsenal comunicacional.

Enfrentando la Cultura de la Ofensa

FOPEA propone un conjunto de recomendaciones para combatir el uso del insulto en las redes. La organización sugiere promover el periodismo de investigación y la educación sobre los efectos del lenguaje de odio, con el objetivo de fomentar un entorno más saludable para el debate político.