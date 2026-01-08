Descubre la fascinante granja de Bitcoin de la familia Trump

Descubre cómo la familia Trump se adentra en el mundo del Bitcoin con una innovadora instalación de minería, que combina tecnología de vanguardia y un enfoque en la sostenibilidad.

Eric Trump, hijo del expresidente Donald Trump y cofundador de American Bitcoin Corp, mostró al mundo las impresionantes instalaciones de minería de criptomonedas ubicadas en Texas. Con más de 35,000 servidores y un sistema de refrigeración líquido, esta granja redefine el concepto del «sueño americano», transformándolo en tecnología de última generación.

Texas: Un Polo de Innovación para el Bitcoin

La elección de Texas como sede no es casual. Este estado se ha posicionado como el líder en el sector de criptomonedas en 2026, gracias a su sólida infraestructura energética y normativas que favorecen el crecimiento del sector.

Eric Trump destacó que su operación se basa en la utilización de «energía americana» en «suelo americano», reafirmando un compromiso con la soberanía y la independencia.

El recorrido por las instalaciones tenía como objetivo cambiar la percepción sobre el Bitcoin, resaltando que su valor radica en la inmensa infraestructura física que lo respalda.

Eric lo describió como «prueba viva» de que detrás de cada transacción existe una base sólida que genera empleo y oportunidades.

Detalles Impactantes de la Granja de Bitcoin

Durante la presentación, se revelaron aspectos técnicos que ponen a ABTC a la cabeza de la industria:

Capacidad: 35,000 servidores operan en conjunto, asegurando un rendimiento excepcional.

Tecnología innovadora: La implementación de un sistema de refrigeración líquida permite una mayor eficiencia y menor sonoridad en comparación a los métodos tradicionales.

Rol de liderazgo: Eric Trump no solo es el portavoz de la empresa, también desempeña funciones críticas como cofundador y director estratégico.

Sin embargo, durante su exposición, una afirmación llamó la atención: Eric mencionó que la granja «extrae alrededor del 2% del suministro mundial de Bitcoin todos los días».

Expertos del sector se apresuraron a aclarar que esto podría ser un error, ya que tal volumen de extracción es técnicamente inalcanzable debido a las limitaciones del protocolo de Bitcoin. Lo que es posible, no obstante, es que se esté refiriendo al hashrate, señalando que su granja podría tener control sobre el 2% de la potencia de minería a nivel global. Si esto es cierto, posicionaría a ABTC como un actor clave en la minería de criptomonedas.

Cabe mencionar que la minería de Bitcoin conlleva riesgos financieros significativos, siendo afectada por la volatilidad de precios y costos energéticos. Se recomienda a los interesados realizar un análisis detallado antes de invertir en este sector.