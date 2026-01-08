Clima del jueves 8 de enero: Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Este jueves se anticipa un día cálido y ventoso en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con cambios en el cielo a medida que avanza la jornada.

Un Amanecer Fresco y Ventoso

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 14°C, con cielos parcialmente nublados y ráfagas de viento del norte que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Calor a Medida que Avanza el Día

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura suba hasta los 25°C. El viento, que provendrá del noroeste, será más suave, con intensidades de entre 42 y 50 km/h, mientras que el cielo se presentará más despejado.

La Tarde Traerá Nubosidad y Calor

En la tarde, la máxima se situará en 27°C, acompañada de un incremento de la nubosidad y la influencia del aire marino. Se prevé que el viento cese gradualmente, sin ráfagas significativas.

Noche Templada en Comodoro

Hacia la noche, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 25°C, con condiciones atmosféricas similares a lo largo de la velada.

Perspectivas para el Viernes

El pronóstico del SMN para el viernes prevé temperaturas entre 18°C y 27°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y noche se espera un mayor cubrimiento, sin pronóstico de precipitaciones ni viento significativo.

Condiciones en Otras Localidades de Chubut

Esquel: Calor y Estabilidad

En Esquel, se aguarda un día cálido que comenzará con 13°C y nubosidad variable. La temperatura podría ascender hasta los 28°C por la tarde, sin lluvias pronosticadas. El viento del sudoeste se hará sentir hacia la noche con intensidades ligeras.

Trelew: Un Jueves de Calor

Trelew experimentará un día caluroso, comenzando con temperaturas que podrían alcanzar los 30°C. Se presentarán ráfagas suaves del norte por la madrugada, que irán disminuyendo a lo largo del día, con períodos de sol y cielo parcialmente nublado.

Puerto Madryn: Inestabilidad en la Costa

Puerto Madryn vivirá una mañana inestable, con posibilidades de chaparrones en las primeras horas y lluvias aisladas durante la mañana. El viento será suave, con ráfagas de 42 a 50 km/h provenientes del norte y noreste, pero las condiciones mejorarán conforme avance el día.