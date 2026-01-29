Dólar en Córdoba: Cotización del 29 de enero

La moneda estadounidense sigue siendo un tema candente en el país. Este jueves 29 de enero, el dólar oficial y las distintas variantes en el mercado financiero presentan una serie de cambios que es importante conocer.

En el día de hoy, el dólar oficial del Banco Nación se encuentra a la venta a 1.465 pesos y a 1.415 pesos para la compra. El Gobierno ha establecido un rango que permite que la divisa oscile entre $1.000 y $1.500 para su cotización.

Variantes del Dólar en el Mercado

Dólar Blue

La cotización del dólar blue, la referencia del mercado informal, registra variaciones significativas. Se recomienda consultar fuentes confiables para obtener el valor actualizado.

Dólar MEP

El dólar MEP se cotiza actualmente a $1.461,86 para la compra y $1.463,25 para la venta, con fluctuaciones de acuerdo a la actividad financiera del día.

Valores por Entidad Financiera

Las cotizaciones del dólar oficial pueden variar dependiendo de la entidad bancaria. A continuación, se detallan los precios en diferentes instituciones:

Bancor

Compra: $1.415

Venta: $1.475

BBVA

Compra: $1.415

Venta: $1.465

ICBC

Compra: $1.405

Venta: $1.453

Banco Supervielle

Compra: $1.423

Venta: $1.463

Es esencial mantenerse informado sobre las fluctuaciones del dólar, ya que estos valores pueden impactar directamente en las decisiones financieras de muchas personas.