Nieve en Madrid: Argentinos como Julián Álvarez y Gianluca Simeone disfrutan de un clima excepcional

La capital española sorprende con un manto blanco que atrajo la atención de celebridades argentinas que residen allí.

Este miércoles, Madrid se despertó con una inesperada nevada, un fenómeno poco habitual para la temporada. Esta inusual situación se debe a la borrasca conocida como Kristin, que ha causado varios días de lluvias intensas, vientos persistentes y, en ocasiones, granizo.

Nevada en Madrid



Este evento inusual proporcionó un momento especial para Julián Álvarez, quien, junto a su pareja María Emilia Ferrero y su bebé Amadeo, capturó una instantánea del paisaje nevado. Los tres disfrutaron del clima invernal, y compartieron su alegría a través de redes sociales, donde Julián expresó su amor con un emotivo mensaje en la nieve.

El futbolista del Atlético de Madrid no solo brilla en el campo, sino que también vive un momento profundamente significativo en su vida personal con la llegada de su primer hijo, quien nació el 2 de enero y ha transformado por completo su mundo.

Julián Álvarez con su familia en Madrid



En otro rincón de Madrid, Gianluca Simeone, junto a Eva Bargiela y su hijo Faustino, también disfrutaron de la mágica nevada. El trío aprovechó su visita a la ciudad para compartir momentos entrañables con sus seguidores, mostrando el clima excepcional que los rodeaba.

El paisaje nevado



“Así amanecimos”, compartió Eva al mostrar a su hijo Faustino, añadiendo a su relato que la última nevada significativa en Madrid fue en 2021, cuando se produjo el fenómeno de la borrasca Filomena.

Gianluca y Eva disfrutando de la nieve en Madrid



Después de disfrutar del nevado espectáculo, Eva también compartió un video donde se veía cómo el sol empezaba a despejar el cielo en un cambio dramático del clima: “Hace media hora nevaba y ahora salió el sol”, manifestó la modelo.

Gianluca y Eva con su hijo Faustino



Al igual que Julián, Gianluca ha experimentado una transformación en su rutina tras el nacimiento de Faustino, quien llegó al mundo en octubre de 2025. Con esta nueva etapa en su vida, la pareja ha disfrutado de su tiempo juntos en Europa, llevándose un recuerdo inolvidable de la nevada en Madrid.