El maestro heladero que crea helados de pescado y desafía al chocolate de Dubái

Pablo Comisso, un apasionado heladero de 53 años, ha dedicado su vida al arte de hacer helados. Desde su infancia en Mar del Plata, ha preservado una filosofía única: crear helados naturales y artesanales, lejos de los aditivos químicos que inundan el mercado actual.

Una Pasión que Nació de la Curiosidad

Comisso inició su aventura en el mundo del helado a los 14 años, impulsado por su amor por la repostería. Una feliz coincidencia lo llevó a una heladería, donde aprendió de un maestro italiano que le transmitió su destreza y conocimiento en un ambiente de respeto y tradición.

El legado de La Veneziana

Su trayectoria tomó fuerza en La Veneziana, una heladería emblemática que cerró el año pasado. Esta experiencia cimentó su vocación y le permitió desarrollar un enfoque que hoy lo distingue en el sector.

Desafiando el Status Quo del Helado Artesanal

Comisso es un firme defensor de lo natural. En su heladería, Il Calabrese, evita por completo el uso de saborizantes artificiales. Cree que el helado es un arte que exige tiempo, dedicación y un profundo conocimiento de las materias primas.

Apuestas Inusuales que Conquistan el Paladar

Desde su apertura en 2002, Comisso ha sorprendido a los amantes del dulce frío con combinaciones innovadoras, como el helado de chocolate con sal o sabores audaces que incluyen vegetales y hasta pescado. Estas creaciones no solo han capturado la atención del público, sino que también le han valido el respeto de chefs de renombre en toda Argentina.

Un Compromiso con la Calidad Local

La filosofía de Comisso se basa en el uso de productos frescos y locales. Cada sabor en Il Calabrese refuerza su compromiso con la calidad y la sustentabilidad. Entre sus especialidades, destacan sabores únicos como frutilla con albahaca y morilla patagónica.

El Encanto de la Tradición Artesanal

Su helado de dulce de leche se elabora mediante un meticuloso proceso que dura horas, garantizando una textura y sabor excepcionales. Esta dedicación ha hecho de Il Calabrese un punto de referencia para aquellos que valoran un helado auténtico y memorable.

¿Qué Sabores No Te Puedes Perder en Il Calabrese?

Ubicada en el barrio de Chauvín, Il Calabrese ofrece sabores tanto clásicos como innovadores, adaptándose a las estaciones. Entre los más populares se encuentra el chocolate con cristales de sal, que vende sorprendentemente 30 kilos diarios.

Una Experiencia del Paladar Sin Igual

Desde el helado de espárragos caramelizados hasta combinaciones frescas como menta y limón, la oferta de Comisso despierta curiosidad y fascinación. Sus creaciones son un viaje a través de sabores que evocan memorias y emociones, inspirando tanto a chefs locales como a entusiastas de la gastronomía.

Una Filosofía de Trabajo Honesta

A pesar de las modas pasajeras que dominan el mercado, Comisso se mantiene fiel a su visión. Cada helado que produce busca honrar la esencia de sus ingredientes, lo que le ha permitido construir una reputación sólida entre los conocedores de la cocina.

Invitación a la Experiencia Il Calabrese

Si buscas una experiencia única y de verdadero sabor en Mar del Plata, no dudes en visitar Il Calabrese. La pasión de Pablo Comisso por el helado artesanal te espera, junto a una carta que promete deleitar tus sentidos.