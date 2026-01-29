Sam Raimi: El Maestro del Horror Revela los Secretos de la Maldad

El icónico director Sam Raimi, conocido por su huella en el cine de terror, se adentra nuevamente en el género con su último trabajo, «¡Ayuda!». Acompañado de su inconfundible estilo, Raimi revela detalles de su proceso creativo en una reciente entrevista.

El Look Distintivo de Raimi

Es difícil imaginar a Sam Raimi sin un traje y corbata. En cada aparición pública y durante las filmaciones, como en Oz: El Poderoso, su vestimenta impecable denota su carácter profesional.

Un Director Familiar

Con 66 años y casado desde hace 32 con Gillian Greene, Raimi también integra a su familia en su nueva obra. Su hija, Ema, actúa en ¡Ayuda! y su hijo, Lorne, se encargó de la dirección de la segunda unidad.

Volviendo al Terror

Después de 17 años, Raimi retoma la dirección de un filme de terror, siendo este el segundo proyecto tras Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022). La historia de ¡Ayuda!, escrita por Damian Shannon y Mark Swift, sigue a Linda (Rachel McAdams), quien se enfrenta a un despreciable jefe (Dylan O’Brien) y se encuentra atrapada en una isla desierta.

Dinámica de Poder y Moralidad

La trama revela una transformación en los personajes. Raimi describe cómo la maldad se manifiesta entre ellos, mostrando la lucha interna de Linda mientras despierta su poder en medio de la adversidad. «Puede que la llames malvada, pero está en camino hacia ello», apunta Raimi sobre el arco del personaje.

Un Proceso Creativo Colaborativo

Durante la producción, Raimi trabajó de cerca con McAdams, quien contribuyó con ideas innovadoras para su personaje. «Es una actriz brillante y tomé sus sugerencias en cuenta», confiesa el director sobre su colaboración en el set.

El Evolutivo Género del Terror

Raimi acredita la naturaleza cambiante del terror como un aspecto fascinante del cine. «Siempre se reinventa, y eso desafía a cineastas y guionistas a presentar historias frescas», afirma, asegurando que el género sigue siendo un espacio vibrante para la innovación.

Desafiando Clásicos

En una reflexión sobre sus miedos, revela que «La casa embrujada» lo impactó profundamente, marcando su perspectiva sobre cómo el sonido y la imagen pueden capturar lo sobrenatural de manera única.

Expectativas para «¡Ayuda!»

Raimi considera ¡Ayuda! su trabajo más desafiante, dado que la narración se centra en solo dos personajes. La complejidad de capturar su historia con limitaciones espaciales ofrece un nuevo reto que está ansioso por explorar.