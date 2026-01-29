Todo lo que necesitas saber y el precio para disfrutarla de cerca

La Fontana di Trevi Ahora Requiere Entrada: Todo lo que Debes Saber

A partir del 2 de febrero, la icónica Fontana di Trevi de Roma implementará un sistema de entrada de pago para quienes deseen disfrutar de una vista cercana y lanzar su famosa moneda. Aquí te contamos los detalles de esta nueva normativa.

Detalles del Nuevo Sistema de Entrada Desde el 2 de febrero, los visitantes que quieran acercarse a la Fontana di Trevi deberán abonar una entrada de 2 euros. Esto permitirá no solo observar la majestuosidad de la fuente, sino también participar en la tradición de lanzar una moneda.

Horarios y Acceso Gratuito El nuevo sistema de cobro estará activo todos los días de 11:30 a 22:00 horas, mientras que los fines de semana comenzará a las 09:00 horas. Los residentes de Roma y personas con discapacidad, así como sus acompañantes y menores de seis años, podrán acceder de manera gratuita al presentar su documento de identidad.

Cómo se Gestión de Visitantes Las autoridades han ideado un sistema de cercado desmontable para organizar el acceso a la fuente y regular las colas de turistas, favoreciendo una experiencia más ordenada y placentera. Este cercado, que imita el mármol de la fuente, se instalará por la noche para no interrumpir el tránsito en uno de los puntos más concurridos de Roma.

Reserva Tu Entrada Las entradas para la Fontana di Trevi ya están disponibles para reservar a través del sitio web oficial. Esta medida busca mejorar la experiencia del visitante al tiempo que minimiza los problemas de aglomeración, que, en eventos pasados, llegaron a alcanzar hasta 70,000 visitantes en un solo día.