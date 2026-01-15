Economista advierte: ‘El nuevo esquema monetario del Gobierno no combatirá eficazmente la inflación’

El economista Lucas Carattini compartió su análisis sobre la situación inflacionaria en Argentina y los retos que enfrenta el Gobierno para lograr la estabilidad de precios en el futuro.

En una reciente entrevista con Canal E, Carattini ofreció un panorama sobre la evolución de la inflación en el país. Según su diagnóstico, aunque se ha observado una desaceleración, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar niveles aceptables.

Comparativa Internacional: Argentina Aún Está lejana

A pesar de la baja en los índices inflacionarios, Carattini destacó que la situación sigue siendo estructural. “Al compararnos con países de la región que manejan inflaciones del 7% al 10%, es evidente que necesitamos mucho más progreso”, afirmó. Este fenómeno afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, exacerbando las desigualdades sociales.

Expectativas para 2026: Realidad vs. Proyecciones

Refiriéndose a las metas establecidas por el Gobierno, Carattini advirtió que no se vislumbra un cumplimiento de los objetivos del ministro de Economía o del Presidente, quienes propusieron meses con 0% de inflación. “El nuevo esquema monetario no ha sido diseñado de forma efectiva para combatir la inflación de manera decisiva”, indicó.

Factores Clave para un Control Efectivo de la Inflación

Carattini subrayó la importancia del orden fiscal como un pilar fundamental para lograr un control sostenido de la inflación. “Es esencial evitar la emisión excesiva de pesos. Mantener un rumbo fiscal claro será positivo para abordar la inflación”, explicó.

Reformas y Productividad: El Camino a Seguir

El economista también abordó las reformas que el Gobierno desea implementar en el Congreso, señalando que su verdadero impacto podría reflejarse en el aumento de los ingresos de la población. “Incrementar la productividad es crucial para asegurar salarios más altos para los trabajadores”, afirmó.

Nuevas Metodologías Estadísticas del INDEC

Desde enero, se están introduciendo cambios en la metodología del INDEC que buscarán un reajuste en las canastas de consumo promedio. “Este ajuste es fundamental para obtener una visión más precisa de la situación económica que enfrenta la ciudadanía», concluyó Carattini.