Lilita Carrió aconsejó a Matías Yofe deshacerse de su celular por temor a pruebas robadas sobre Toviggino

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hizo una sorprendente revelación este martes: fue ella quien sugirió a Matías Yofe "tirar el celular al mar" durante un allanamiento que generó controversia por la búsqueda de documentos relacionados con la AFA.

En su testimonio, Carrió explicó que hizo esta recomendación pensando que las fuerzas de seguridad buscaban información confidencial que Yofe tenía sobre la AFA, así como sus conexiones con periodistas que investigan el caso, protegidos bajo el secreto profesional.

Detalles del Testimonio de Carrió

Carrió, quien se encontraba en Mar del Plata con Yofe al momento del allanamiento, también le recordó que debían tener en cuenta a personajes clave dentro de la AFA, sugiriendo conexiones con figuras como Toviggino y Massa, implicadas en negociaciones turbias.

El Contexto del Allanamiento

La declaración de Carrió tuvo lugar en la UFI Nº 3 de Pilar, donde fue citada como testigo en la causa que investiga una supuesta extorsión de Yofe contra Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien está procesado por irregularidades con multas de tránsito.

La Denuncia de Extorsión

La denuncia, presentada el 29 de diciembre de 2025, alega que la supuesta extorsión ocurrió el 31 de agosto del mismo año. Según Ormeño, Yofe y un custodio se presentaron en su hogar para hacerle preguntas relacionadas con D’Onofrio.

Controversia Durante el Allanamiento

El 2 de enero se llevó a cabo el allanamiento al domicilio de Yofe en Villa Rosa, mientras él se encontraba en Mar del Plata. Carrió llegó para respaldar a su compañero de partido, que estaba en compañía de su pareja y su hija. Al llegar, exigió que se respetaran los derechos de su familia, pero no se le mostró la orden judicial pertinente.

Denuncias de Violencia Institucional

Carrió también manifestó su preocupación por posibles actos de violencia institucional, informando de que Agustina, la pareja de Yofe, había denunciado ser amenazada durante el allanamiento. Esto llevó a una causa separada por la retención indebida de Agustina.

Conflicto con el Fiscal

La semana pasada, surgió un intercambio tenso entre Carrió y el fiscal Germán Camafreita Steffich, quien finalmente le pidió disculpas.