Bitcoin En Alza: Otras Criptomonedas Podrían Aumentar un 30%

El Resurgir de las Criptomonedas: Bitcoin y Altcoins en Auge

La estabilidad de la inflación en EE.UU. impulsa el mercado cripto, llevando a Bitcoin y a varios altcoins a la cima del interés inversor.

Bitcoin Lidera el Mercado: Altcoins a la Vista

Aunque Bitcoin sigue siendo el referente del sector, un cambio de enfoque hacia activos con aplicaciones concretas y potencial de adopción comienza a tomar fuerza. Las criptomonedas con usos en infraestructura, contratos inteligentes y privacidad están ganando terreno y atrayendo atención significativa.

Internet Computer (ICP): Un Cambio de Ciclo Prometedor

Internet Computer (ICP) ha registrado un incremento superior al 20% en tan solo 24 horas, destacándose por una figura técnica que evoca un hombro-cabeza-hombro invertido. Este patrón alcista sugiere un cambio en la tendencia después de un periodo de debilidad, según el analista financiero Fermín Aguirre.

Aguirre explica que estos patrones son indicativos de reversiones cuando la presión de compra supera las resistencias clave. Si ICP logra consolidar su reciente ruptura y establecer niveles cercanos a u$s4 como soporte, se podría proyectar un alza cercana al 30% desde los niveles actuales.

Hedera (HBAR): Fuerte Respaldo y Estructura Alcista

Con una subida cercana al 4% en las últimas horas, Hedera (HBAR) presenta una configuración técnica que se inclina al alza, reflejando un creciente interés entre los inversores. Según el analista Pedro Martínez, la compresión en el precio y un aumento del volumen indican un interés comprador en medio de un resurgimiento del foco en activos útiles.

Martínez destaca que superar las resistencias actuales podría abrir el camino para una subida del 25%. No obstante, mantener los niveles de soporte es crucial; si HBAR no solidifica su posición, podría volver a un rango lateral, una situación común en momentos de transición de mercado.

Pump.fun (PUMP): El Reflejo de Bitcoin en el Terreno de Altcoins

Pump.fun (PUMP) experimentó un aumento superior al 10% en las últimas horas, mostrando una fuerte correlación técnica con Bitcoin. Su estructura de «taza y asa» sugiere un posible rompimiento alcista si logra establecer un soporte por encima de los niveles clave. El analista Martínez menciona un patrón que podría predecir un alza próximo al 50%, posicionando a PUMP como un activo atractivo en un entorno en el que Bitcoin mantenga su tendencia positiva.

Altcoins Sólidas: Más Allá de los Nuevos Candidatos

Aparte de los tres casos destacados, otras altcoins con fundamentos sólidos también despertarán el interés de analistas y traders.

Solana (SOL) sigue destacándose como uno de los proyectos de capa uno más observados, gracias a su alta velocidad de transacción y bajo costo. Por su parte, Cardano (ADA) continúa firme con su enfoque en la investigación y sostenibilidad.

Además, Celestia (TIA) se presenta como una opción que podría beneficiarse significativamente de una continuación del rally, con proyecciones que podrían traducirse en subidas de más de 30% si se superan las resistencias clave.

Cómo Invertir en Criptomonedas Alternativas

Identificar monedas alternativas con potencial no garantiza un éxito inmediato. El precedente del 2025 demuestra que la dominancia de Bitcoin limitó el crecimiento de muchas altcoins debido a un enfoque inversor poco diversificado.

Con el inicio de 2026, surgen señales que podrían favorecer una rotación hacia activos de mayor riesgo, facilitando el inicio de una altseason si se disipan las dudas macroeconómicas. La clave estará en buscar ecosistemas que ofrezcan utilidad real en lugar de seguir modas especulativas.

Para lograr una inversión informada, se debe considerar la relación entre volatilidad y narrativa de los proyectos. Tokens con fundamentos sólidos, potencial de adopción y estructuras técnicas atractivas merecen especial atención. Nombres como SOL, ADA, HBAR y LINK combinan fundamentos robustos con aplicaciones claras.

Otros proyectos más especulativos, como PUMP, ICP y TIA, ofrecen oportunidades de ganancias rápidas, pero requieren disciplina y gestión cuidadosa del riesgo. Mientras el mercado busca adaptarse a un nuevo ciclo, monitorear las tendencias de altcoins será esencial para aprovechar las posibles subidas sin perder de vista el panorama general del ecosistema cripto.