Conocé a Tania: Su experiencia en el Parque Sarmiento

Un insólito suceso que mantiene en vilo a la provincia. Tania S. fue encontrada viva tras haber desaparecido durante un encuentro con un hombre que conoció en redes sociales. El misterio de su experiencia se revela a medida que emergen detalles escalofriantes sobre su cautiverio.

La Desaparición de Tania: Un Encuentro que Terminó en Terror

Tania S., de 34 años, oriunda de Argüello Norte, Córdoba, se encontró con un hombre en el Parque Sarmiento el pasado 11 de enero. Aunque el reunión inicialmente parecía normal, la situación dio un giro oscuro cuando la joven comenzó a enviar mensajes a su hija, alertando sobre un clima raro que se había instalado.

La Búsqueda Inicia: Una Familia Desesperada

La comunicación se cortó alrededor de las 22:00, y su familia, preocupada, comenzó a buscarla en diferentes hospitales y comisarías. Sin respuestas, se realizó la denuncia en la Unidad Judicial N°19, dando pie a una angustiante búsqueda.

El Dramático Rescate: Un Aviso Clave

Casi dos días después, un hombre alertó a los Bomberos de La Cumbre sobre un bulto en un terreno baldío. El personal se trasladó al lugar y encontró a Tania en condiciones alarmantes: atada con cinta, golpeada y cubiertos con bolsas de consorcio.

La Reconexión: Tania Habla y Reencuentra a su Familia

Al descubrir su rostro, Tania identificó su situación: “Soy Tania S., estaba en el Parque Sarmiento”. A pesar del trauma, alcanzó a mencionar que le habían dado «algo de tomar» antes de desvanecerse. Una vez rescatada, su primera reacción al reencontrarse con su hermana Brisa en el hospital fue de aliento: «Qué bueno que me buscaron y encontraron».

Las Preocupaciones de una Madre

Mientras se recuperaba, Tania expresaba su preocupación por el bienestar de sus cuatro hijos y su padre, quien enfrenta una discapacidad. Este vínculo con su familia se ha vuelto más fuerte en medio de la adversidad.

Un Caso en Mano de la Justicia

El misterio persiste con interrogantes sobre su cautiverio y la identidad de sus captores. La causa está a cargo de la fiscal Andrea Martín, con la esperanza de que Tania amplíe su declaración y se esclarezcan los hechos. Aún no hay detenidos y la familia teme por el futuro.