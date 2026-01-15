Javier Milei en Vivo: Novedades sobre las Medidas del Gobierno

El presidente Javier Milei regresa a la Casa Rosada para una agenda marcada por encuentros de alto perfil, a solo dos semanas del nuevo año.

En su segunda visita de 2026 a la Casa Rosada, el mandatario llegó acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para recibir a una delegación de la empresa MidOcean Energy. Este encuentro refleja el compromiso del gobierno con el desarrollo energético del país en un contexto de desafíos económicos.

Recepción de cartas credenciales del nuevo embajador de Italia

En un ambiente distendido, Milei también recibió las cartas credenciales de Fabrizio Nicoletti, el flamante embajador de Italia en Argentina. Este hecho resalta la importancia de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países en el nuevo ciclo de gobierno.

Encuentro emotivo con los hermanos Cunio

Otra de las actividades destacadas de la jornada fue la reunión del presidente con David y Ariel Cunio, jóvenes argentinos que fueron secuestrados por Hamas en Gaza y liberados en octubre del año pasado. Este encuentro simboliza un momento de esperanza y apoyo para las familias que han enfrentado situaciones de crisis.

Aunque la primera quincena de enero se ha visto marcada por la ausencia de varios ministros en la esfera pública, estos eventos muestran la voluntad del presidente de mantenerse activo y visible en la gestión de su gabinete en los primeros días del año. La relevancia de estos encuentros sugiere un enfoque en la política internacional y la seguridad, temas cruciales en la agenda actual del país.