El abogado del padre de Ángel, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, lanza una grave acusación

La conmoción sacude a Argentina tras la revelación de que Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años, sufrió 22 impactos en la cabeza que desencadenaron su muerte. Este trágico suceso ha llevado a la familia biológica del menor a cuestionar la intervención de la justicia.

El abogado Roberto Castillo, representante del padre biológico de Ángel, Luis López, se pronunció antes de reunirse con el fiscal Facundo Oribones, en un encuentro que también incluyó a Lorena Andrada, quien había sido una figura clave en la vida del niño.

Hasta noviembre del año pasado, Ángel vivía con su padre y su pareja, Lorena. Sin embargo, un juez decidió otorgarle la tenencia a su madre, Mariela Altamirano, en medio de denuncias mutuas entre los padres. Desde ese cambio, el niño estuvo bajo el cuidado de Altamirano y su pareja, Maicol González, en un entorno donde se cree que ocurrieron los abusos que llevaron a su deceso.

Impacto Fatal: Las Revelaciones de la Autopsia

Según las autoridades, el niño presentaba múltiples «lesiones intracraneales» que datan de días previos a su trágica muerte. La autopsia reveló la alarmante cantidad de 22 golpes en la cabeza, lo que ha evaluado a Altamirano y González como posibles responsables de un «homicidio agravado».

Violencia y Desamparo: Un Clamor por Justicia

Castillo denunció un contexto de violencia en el que la madre sería coautora de las lesiones. «El que le provocó las lesiones fue Maicol», aseguró, mientras criticaba abiertamente a la justicia por su corrupción y la falta de atención a las denuncias sobre el bienestar de Ángel.

Una Familia Luchadora y el Sistema Fallido

El abogado también remarcó que Ángel había mostrado signos de ser un niño feliz y saludable, destacando informes de sus maestras que evidenciaban su bienestar antes de que la custodia se transfiriera. «Lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida», concluyó, mientras abogaba por acciones legales contra las autoridades judiciales que permitieron esta situación.

Críticas al Sistema Judicial

María Cinthia Fernández, pareja de Castillo, también expresó su dolor y cuestionó la actuación de los jueces en casos familiares. «Los jueces no se toman el tiempo de conocer el núcleo de las familias», destacó, mientras insistía en que el sistema debería garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.

La historia de Ángel Nicolás es un recordatorio doloroso de las fallas en el sistema de protección infantil y un llamado urgente a la acción para garantizar la seguridad y el bienestar de los más vulnerables.