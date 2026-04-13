Acciones y bonos argentinos en alza en Wall Street: Riesgo país baja de 530 puntos

Las acciones de las empresas argentinas registran un repunte significativo tras la reciente inestabilidad en Medio Oriente, en un contexto que promete cambios en el mercado energético global.

El Auge de las Acciones Argentinas

En el ámbito local, la mayoría de las acciones argentinas ha mostrado un comportamiento positivo, al igual que los bonos. Esto se produce en medio del escepticismo generado por el estado de las negociaciones en Medio Oriente, donde los precios del petróleo han superado los **US$ 100** tras la decisión de Estados Unidos de imponer un bloqueo al transporte marítimo iraní.

Impacto del Petróleo en el Mercado

La medida estadounidense, que busca ejercer presión sobre Teherán, pone en jaque un alto el fuego frágil y deja en la incertidumbre el futuro de las exportaciones energéticas en la región.

Rendimiento de los ADRs

Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street han tenido una jornada positiva, destacando Globant y Mercado Libre, con incrementos del 7,8% y 3,3%, respectivamente. Sin embargo, Central Puerto experimentó una caída del 3,3%.

Mercados Internacionales

El S&P Merval cerró en **2.991.781,46** unidades, con un aumento del 0,2% en dólares, finalizando en **2.039,26** puntos. Aunque el jueves había culminado en **2.998.770** unidades, la tendencia en el mercado se mantiene positiva a pesar de las fluctuaciones.

Variaciones en los Bonos

Respecto a los bonos en dólares, se observaron avances, especialmente en el AL41D y el AL35D. Esto se tradujo en una disminución del riesgo país del 4,5%, situándose alrededor de los **528 puntos básicos**.

Desempeño de Wall Street y Otras Bolsas

En Wall Street, el S&P 500 registró una leve caída del 0,08%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0,04%. El Dow Jones también tuvo una merma del 0,48%. En Europa, las correcciones fueron notables: Londres cayó un 0,4%, París un 0,9% y Frankfurt un 1%. En Asia, Tokio y Hong Kong vieron descensos del 0,7% y 0,9%, respectivamente.

Aumento en el Precio del Petróleo

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para mayo subió más de **4,73%**, alcanzando **US$ 101,05**, mientras que el crudo Brent para junio avanzó un **4,7%**, llegando a **US$ 100**. Esta tendencia refleja el temor a nuevas interrupciones en el suministro global de crudo.

Situación del Cambio y Compras del Banco Central

El dólar oficial cerró a **$1.335** para la compra y **$1.385** para la venta en el Banco Nación. En ese mismo día, el dólar mayorista cerró a **$1.354**. En cuanto al dólar Blue, se ubicó en **$1.380** para la compra y **$1.400** para la venta.

Compras Históricas del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha realizado la mayor compra de dólares en los últimos dos años, adquiriendo **US$ 457 millones** el viernes. Esto elevó sus reservas a **US$ 45.431 millones**, con una variación positiva de **US$ 279 millones** respecto a la jornada anterior.

Análisis del Mercados y Perspectivas

El economista de Adcap, Federico Felippini, destacó que la aceleración en la compra de reservas es consistente con una mayor liquidación del agro y un control en la demanda de divisas. En sus declaraciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que si el BCRA no comprara **US$ 100 millones** diarios, el dólar podría estar a **$1.100**.