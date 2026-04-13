El Gobierno busca eliminar las PASO, pero debilita su posición ante aliados

El gobierno de Javier Milei avanza en su ambiciosa estrategia para modificar el sistema electoral argentino, enfocándose en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este paso crucial busca redefinir el panorama político de cara a 2027.

El plan gubernamental se ha reactivado tras semanas de negociaciones con gobernadores y aliados políticos para asegurar los votos necesarios en el Congreso. La intención es presentar el proyecto este año, estableciendo las bases electorales para futuros comicios.

Una Agenda en Movimiento

El oficialismo ya había intentado abordar la cuestión de las primarias en 2024, pero optó por suspenderlas para las elecciones legislativas de 2025 ante la falta de consensos. La nueva propuesta busca eliminar las PASO de manera permanente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha confirmado que la reforma incluirá no solo la eliminación de las PASO, sino también modificaciones en el sistema de partidos y su financiamiento, así como mejoras en la implementación de la Boleta Única de Papel.

Apoyo y Dudas en el Congreso

A pesar de la estrategia del gobierno, los desafíos son significativos. Cualquier cambio en el régimen electoral requiere mayorías absolutas en ambas cámaras, lo que depende del apoyo de bloques dialoguistas. Sin embargo, algunas voces dentro del PRO han mostrado reservas, argumentando que las PASO son esenciales para organizar candidaturas.

Desde la Unión Cívica Radical, el senador Maximiliano Abad también ha expresado su preocupación, señalando que eliminar las primarias sin un sistema alternativo supondría un retroceso para la democracia.

El Contexto Político Complicado

La situación actual es compleja, marcada por recientes escándalos que han afectado la imagen del gobierno. Las investigaciones sobre la criptoestafa $LIBRA y acusaciones de enriquecimiento ilícito contra funcionarios han golpeado la credibilidad del oficialismo, lo que complica aún más las negociaciones en el Congreso.

El 29 de abril, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentarse ante la Cámara de Diputados, evento que promete ser tenso, dado el clima de cuestionamientos y la necesidad del oficialismo de mantener el apoyo de sus aliados.

El Futuro de las Primarias en Debate

Aunque la propuesta de eliminar las PASO ha generado un intenso debate, su implementación no será sencilla. La decisión no solo implica aspectos técnicos, sino también un complejo intercambio político que reflejará la dinámica de poder hacia las elecciones de 2027.