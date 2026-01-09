El avión hidrante más grande de Latinoamérica ya combate los incendios sin descanso

La llegada del hidroavión más grande de Latinoamérica trae esperanza a Esquel en medio de un incendio forestal devastador que ya consume miles de hectáreas.

Sensación de Alivio en Esquel

La llegada del Boeing 737 Fireliner desde Santiago del Estero fue un rayo de esperanza este jueves por la tarde, cuando comenzó a realizar descargas sobre el incendio que devastaba la región de Puerto Patriada. Sin embargo, el alivio es solo parcial, ya que el siniestro ha arrasado más de 2.200 hectáreas de bosque en la zona oeste del lago Epuyén y aún está fuera de control.

Incendio Avanza Peligrosamente

A pesar de la disminución del viento durante la jornada, el fuego sorprendió al cruzar la calzada de la ruta 40 en la tarde. Esto llevó a que Vialidad Nacional implementara un corte de tránsito total alrededor de las 18.45, generando largas filas de vehículos, especialmente en una época de gran afluencia turística.

El Hidroavión en Acción

El impresionante hidroavión llegó a Esquel el miércoles y realizó su primera intervención en la ladera del cerro Pirque poco después de su llegada. Capaz de descargar hasta 15.000 litros de agua o retardante, fue comprado en 2022 por la provincia y ha estado activo en múltiples incendios a nivel nacional.

Operativo Coordinado en Tierra y Aire

Para cada descarga, el Fireliner debe regresar a Esquel para repostar, lo que ralentiza la operación. Sin embargo, los pilotos, coordinados con el personal en tierra del Servicio de Manejo del Fuego de Chubut, intentan enfriar el área afectada con precisión. Esta estrategia se complementa con el trabajo de otros aviones y brigadistas en tierra.

Impacto en la Población Local

Aunque el fuego continúa afectando el bosque nativo e implantado, se reportó que no ha habido más evacuaciones mayores, salvo la disposición de la Municipalidad de El Hoyo para evacuar preventivamente la zona de La Angostura. Más de 350 brigadistas trabajan incansablemente en la contención del fuego.

Investigación sobre las Causas del Incendio

La Fiscalía investiga las causas del incendio, que se ha determinado que son intencionales, utilizando acelerantes. El gobernador Ignacio Torres mencionó que hay sospechas de un grupo activo vinculado a actos de violencia en la región, lo que añade una capa de complejidad a la situación.

Complicaciones en Múltiples Frentes

Los últimos días han sido críticos, con ráfagas de viento que han intensificado el fuego y destruido varias estructuras. La Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad han emitido comunicados asegurando que no habrá impunidad para quienes inician incendios deliberadamente.

Desafíos en Otros Incendios de la Región

Mientras tanto, el fuego en el Lago Menéndez, que comenzó hace un mes tras un rayo, sigue ardiendo. Se estima que ha consumido alrededor de 340 hectáreas, afectando áreas de acceso difícil y provocando la cancelación de eventos turísticos importantes debido a la emergencia.

Recomendaciones para Visitantes

Las autoridades instan a los turistas a seguir ciertas pautas de seguridad, como evitar el uso del fuego en áreas abiertas y respetar las señalizaciones. Los accesos a varios sectores turísticos permanecen habilitados, aunque se mantienen restricciones en áreas críticas.