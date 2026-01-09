Una economista advierte: ‘El endeudamiento es el talón de Aquiles de Argentina’

La economista Carina Farah analizó el reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, donde alertó sobre los desafíos que enfrenta la economía argentina, incluida la desinflación y la falta de reservas.

En su intervención en Canal E, Farah destacó que las proyecciones de inflación para diciembre reflejan una tendencia a la baja, aunque con signos de estancamiento. «El índice de precios continúa a la baja, aunque en los últimos meses hemos observado cierta estabilización», manifestó.

Pronóstico de Inflación para Diciembre

De acuerdo con el REM, se estima que la inflación de diciembre será del 2,3%, una ligera disminución respecto al 2,5% registrado en noviembre. Farah subrayó: «Este porcentaje indica una leve disminución comparado con noviembre, lo que sugiere un ligero control de la inflación.»

Impacto en Variables Económicas

A pesar de la baja en la inflación, Farah advirtió que este fenómeno podría estar afectando negativamente otros indicadores económicos. «Las tasas de desempleo, la actividad económica y el poder adquisitivo siguen deteriorándose, lo cual podría ser insostenible a largo plazo», afirmó.

Riesgo del Tipo de Cambio

Uno de los mayores peligros, según Farah, es la situación del tipo de cambio real. «Vemos una tendencia a la salida de divisas que supera a las entradas, algo que podría complicar aún más la economía», advirtió. A pesar de los esfuerzos por desinflar la economía, las causas estructurales de la inflación en Argentina aún no se han abordado debidamente.

El Talón de Aquiles: Endeudamiento

Sobre las vulnerabilidades del programa económico actual, Farah destacó el endeudamiento como un problema crítico. «No solo la deuda en moneda fuerte representa un riesgo, la estrategia de mantener un tipo de cambio artificialmente bajo podría llevar a una situación aún más complicada», concluyó.