Trump propone que EE. UU. explote las reservas de petróleo de Venezuela durante años

La reciente entrevista del presidente estadounidense Donald Trump ha desatado un torrente de reacciones tras insinuar que su país podría establecer el control sobre Venezuela y aprovechar sus vastos recursos petroleros por un período extendido.

En una conversa reveladora, el mandatario afirmó que la supervisión directa de Estados Unidos en la nación sudamericana podría durar mucho más de lo anticipado. «Solo el tiempo dirá cuánto,» declaró, dejando en suspenso la duración de esta intervención.

Intervención Directa y Allegaciones de Control

La captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de fuerzas especiales estadounidenses ha puesto al descubierto la estrategia de Trump para consolidar el poder de EE.UU. en la región, algo que él mismo ha referido como la «Doctrina Monroe» moderna.

A pesar de que no hay presencia militar estadounidense en el terreno, Trump ha enfatizado su intención de “dirigir” el destino de Venezuela, una afirmación que la dirigente interina Delcy Rodríguez ha refutado, sosteniendo que el país no está bajo el control de potencias extranjeras.

Una Relación Tensa con el Norte

Rodríguez, en un intento de minimizar el impacto de la intervención, comentó que la relación con EE.UU. ha alcanzado un nivel de tensión sin precedentes, aunque reconoció que las negociaciones con empresas estadounidenses para la venta de petróleo no son inusuales.

El Petróleo como Clave del Control

Con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela se ha convertido en el foco de interés del gobierno estadounidense. Trump ha propuesto un plan para vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a EE.UU., utilizando los ingresos para adquirir productos estadounidenses.

Las opiniones entre los ciudadanos de Caracas son polarizadas. Algunos ven la intervención como una oportunidad para un futuro más próspero, mientras otros temen la incertidumbre que trae esa relación.

Contrapuntos en las Calles de Caracas

Jose Antonio Blanco, un joven de 26 años, argumenta que «tendremos más oportunidades si el petróleo está en manos de EE.UU. que en las del gobierno.» Por otro lado, Teresa Gonzalez, de 52 años, expresó su confusión: “Es un lío enredado. Solo tratamos de sobrevivir.”

Sanciones y Control Financiero

Según informaciones recientes, el gobierno estadounidense estaría considerando establecer un control sobre la estatal PDVSA, lo que le permitiría al país dirigir los destinos del principal recurso de la región. Esta estrategia busca reducir los precios del petróleo a 50 dólares el barril.

El vicepresidente JD Vance ha indicado que el verdadero poder reside en el control financiero, asegurando que la decisión de vender petróleo dependerá de si Venezuela actúa a favor de los intereses de EE.UU.

Las Consecuencias en el Terreno

Mientras el Senado de EE.UU. examina una resolución que podría limitar el uso de la fuerza militar en Venezuela, la administración Trump parece decidida a respaldar a Rodríguez, aunque su liderazgo enfrenta desafíos significativos internamente.

Analistas sugieren que su poder es efímero, dependiente en gran medida del apoyo estadounidense y vulnerable a cambios de dirección en la política de Trump.

Repercusiones Regionales

Las acciones de Trump han generado una conmoción considerable en América Latina, coincidiendo con un cambio de tono en su relación con Colombia. Después de una conversación con el presidente colombiano Gustavo Petro, ambos países han acordado acciones conjuntas contra guerrillas involucradas en el narcotráfico.