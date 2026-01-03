El cierre del dólar blue hoy, 2 de enero de 2026

El mercado de divisas en Argentina sigue mostrando su dinamismo. Este viernes 2 de enero, el valor del real brasileño marca diferencias significativas en su cotización, tanto en el mercado informal como en el oficial.

El real blue culminó su jornada con un precio de $275,00 para la compra y $260,00 para la venta.

Por otro lado, el real oficial, según el informe del Banco de la Nación Argentina (BNA), se ubicó en $280,00 para la venta y $265,00 para la compra.

El real tarjeta, utilizado para compras en el extranjero, se encuentra a un valor de $364,00 para la compra y $265,00 para la venta.

Establecido como moneda de curso legal en Brasil desde 1994, el real es actualmente la divisa más fuerte de América Latina y la 20ª en el ranking global de intercambios.

El símbolo del real brasileño es R$, y sus divisiones incluyen billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, además de monedas de 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Cabe recordar que antes de la actual versión, el real de 1942 fue reemplazado por el cruzeiro.

Comparativa del Dólar y Euro Blue Este Viernes

En el mercado paralelo, el dólar blue se posicionó en $1.510,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

El dólar oficial, según los datos del BNA, cerró en $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

En cuanto al euro blue, su cotización se situó en $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para la venta. El euro oficial alcanzó un valor de $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta.