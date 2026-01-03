El fin de semana trae un sorpresivo descenso de temperaturas

Un Dramático Cambio de Clima: ¡Adiós al Calor Extremo en Buenos Aires!

La Ciudad de Buenos Aires se sorprendió este sábado con un drástico descenso de la temperatura que alcanzó casi 20 grados, tras una semana marcada por un calor agobiante.

El último fin de semana dejó atrás el intenso calor que azotó el área metropolitana, donde la temperatura había llegado a los 40 grados de sensación térmica, acompañada de apagones masivos y malestar general. El viernes, se registraron temperaturas de hasta 34 grados en algunas localidades del Gran Buenos Aires, pero el sábado sorprendió a los madrugadores con un marcado cambio climático.

Una Mañana Fresca en la Ciudad

Este sábado a las 6:30, el termómetro marcaba solo 13.4 grados. Los porteños, al salir a trabajar o regresar a casa después de una noche de festejo, se cuestionaban si el otoño había llegado antes de tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre un descenso significativo, pronosticando temperaturas que oscilarían entre 14 y 23 grados.

Temperaturas en la Costa Atlántica

El cambio de clima también se hizo sentir en Mar del Plata y otras ciudades balnearias de la Costa Atlántica, donde las temperaturas rondaron los 20 grados, luego de días de playas llenas y un sol abrasador. Precisamente en Mar del Plata, tras alcanzar un máximo histórico de calor de 38.5 grados a finales de diciembre, la noche del viernes estuvo marcada por ráfagas de viento que llegaron a los 80 kilómetros por hora.

Pronóstico para el Fin de Semana