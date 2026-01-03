Macri, Bullrich y Villarruel celebran la detención de Nicolás Maduro

Impactante: La captura de Nicolás Maduro y la respuesta de la política argentina

La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses ha generado una ola de reacciones entre los líderes políticos argentinos, quienes expresaron su apoyo a la acción militar en Caracas.

Una madrugada de explosiones y un anuncio trascendental

Este 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Maduro, junto con su esposa, había sido capturado y sacado de Venezuela. El operativo se llevó a cabo en un ambiente marcado por explosiones en diferentes sectores de Caracas.

Apoyo incondicional de los políticos argentinos

El ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, no tardó en celebrar la detención. A través de su cuenta de X, expresó que “Latinoamérica recupera un país sometido a una dictadura”. Macri, quien ha denunciado en múltiples ocasiones las acciones del régimen venezolano, resaltó su apoyo a la oposición venezolana y a líderes como María Corina Machado.

El líder del PRO afirmó: “Se inicia una nueva era: Latinoamérica se libera de un dictador que se creía eterno”, y enfatizó la importancia de restaurar el orden democrático en la región.

Victoria Villarruel: «Hoy renace la esperanza en Venezuela»

Por su parte, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, también apoyó las acciones de Estados Unidos. En su cuenta de X, proclamó: “Hoy renace la esperanza en Venezuela”. Villarruel destacó que el pueblo venezolano comenzará a resurgir y aseveró que “debe haber justicia por quienes violaron los derechos humanos”.

Patricia Bullrich y Javier Milei también alzan sus voces

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la jornada como un “día histórico” que representa la llegada de “libertad y paz a Latinoamérica”. Además, cuestionó la estructura criminal que ha operado desde el régimen de Maduro.

Finalmente, el presidente Javier Milei celebró el ataque militar estadounidense, reafirmando su compromiso con la causa de la libertad en Venezuela, mientras que reaparecía la advertencia de la Cancillería argentina, que había desaconsejado viajar al país caribeño debido a la “grave situación” que se vive allí.