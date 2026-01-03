¿Cuánto dinero puedes guardar sin inconvenientes en tu billetera virtual?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha establecido nuevos límites para las transacciones en aplicaciones financieras, en un movimiento que busca mayor supervisión ante el crecimiento del uso de billeteras virtuales en el país.

El uso de billeteras virtuales en Argentina ha pasado de ser un fenómeno innovador a convertirse en una herramienta esencial para muchos, especialmente en tiempos de inflación. Millones han optado por estas plataformas para proteger sus ahorros, pero este auge ha llevado a la ARCA a implementar un esquema de control más riguroso. Para 2026, los usuarios deben estar al tanto de los límites establecidos, ya que cualquier excedente puede desencadenar un reporte automático al fisco.

Limitaciones y Reportes Obligatorios

Los objetivos de los nuevos controles no son perseguir a los pequeños ahorristas, sino prevenir el lavado de dinero y regular transacciones grandes. Sin embargo, muchos temen que incluso las transferencias diarias podrían generar requerimientos de justificación. Conocer los umbrales es vital, ya que las aplicaciones de billeteras están legalmente obligadas a informar sobre movimientos mensuales que superen ciertas barreras.

Montos Clave que Activan Reportes

Los límites para las billeteras virtuales, incluyendo opciones populares como Mercado Pago y Personal Pay, han sido actualizados:

Saldos finales mensuales:



Personas físicas: $50,000,000



Personas jurídicas: $30,000,000

Movimientos mensuales:



Personas físicas: $50,000,000



Personas jurídicas: $30,000,000

Transferencias:



Personas físicas: $50,000,000



Personas jurídicas: $30,000,000

Plazos fijos:



Personas físicas: $100,000,000



Personas jurídicas: $30,000,000

Extracciones en efectivo: $10,000,000 para ambos tipos de usuarios.

Compras como consumidor final: $10,000,000

Consecuencias de Exceder los Límites

El incumplimiento recurrente de estos límites sin una clara justificación podría llevar a que la billetera virtual requiera documentación que pruebe el origen del dinero. Para trabajadores en relación de dependencia, el recibo de sueldo suele ser suficiente, mientras que los trabajadores independientes deben presentar facturas o declaraciones juradas de ingresos. El riesgo principal no es solo el reporte, sino que la billetera podría bloquear la cuenta, inmovilizando los fondos por días hasta que se verifique la procedencia.