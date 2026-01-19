El diseñador italiano que conquistó a reinas y estrellas de cine

El mundo de la moda llora la pérdida de Valentino Garavani, el diseñador italiano que dejó una huella imborrable en el glamour del siglo XX, quien falleció a los 93 años en su hogar en Roma.

Valentino, conocido por su inconfundible Rojo Valentino, fue el creador de diseños que fusionaron elegancia y sensualidad, desde vestidos voluminosos hasta intrincados drapeados. Aunque se retiró en 2008, su legado sigue vigente gracias al trabajo de Alessandro Michele, actual director creativo de la maison.

Un Adiós Emotivo

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti confirmaron el fallecimiento en un comunicado donde expresaron: «Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos». Desde el miércoles, se llevará a cabo el velorio en Roma y el funeral se realizará el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Inicios de un Visionario

Nacido en mayo de 1932 en Voghera, Italia, Valentino se sumergió en el mundo de la moda a los 17 años cuando se trasladó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts. Allí perfeccionó su arte como asistente de destacados diseñadores, incluyendo a Jean Dessés.

En los años 60, fundó la marca que lleva su nombre y marcó un hito en la industria de la moda. Según Giancarlo Giammetti, sus inicios fueron como «una maison de couture», donde el glamour imperaba.

Momento de Consagración

Valentino alcanzó su apogeo en 1968 con la «Collezione Bianca», que deslumbró por su elegancia en tonos blanco y hueso. Sin embargo, fue el color rojo el que definió su carrera, simbolizando la pasión y la sensualidad, y llevándose su nombre como sello distintivo.

Estilo y Musas

El diseñador fue reconocido por su fuerte conexión con la sensualidad hollywoodense. A lo largo de su trayectoria, vistió a icónicas celebridades como Elizabeth Taylor, Ava Gardner y Audrey Hepburn, y su círculo de musas era conocido como las «Val’s Gals».

Momentos Inolvidables

Entre sus creaciones memorables, destaca el vestido blanco que llevó Jackie Kennedy en su boda con Aristóteles Onassis, y el vestido retro que Jennifer Lopez usó en los Oscar 2003, rememorando la elegancia del pasado.

Un Legado Duradero

En 2008, Valentino anunció su retiro después de 45 años en la moda, dejando la dirección a María Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli. Aunque se retiró, continuó asistiendo a desfiles y celebrando los logros de sus sucesores, demostrando que su pasión por el arte nunca disminuyó.

El modisto fue homenajeado en 2011 con un premio del Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York y presentó un museo virtual que muestra más de 300 de sus creaciones, asegurando que su legado perdure en el tiempo.