Cierre del Euro Blue: Este lunes 19 de enero de 2026

El clima económico en Argentina muestra signos de volatilidad con los recientes cierres de las divisas. Aquí te presentamos un resumen claro de las últimas cotizaciones del euro y el dólar en el contexto financiero actual.

Cotización del Euro Blue

El euro blue cerró hoy, 19 de enero de 2026, en $1.653,67 para la compra y $1.749,39 para la venta. La diferencia entre el euro blue y el oficial ha disminuido, gracias a las políticas de sinceramiento implementadas por el gobierno, aunque la cotización informal sigue siendo superior.

Euro Oficial: Cifras del Día

Según la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial concluyó con un valor de $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta.

Euro y su Importancia en la Unión Europea

El euro es la moneda utilizada por 19 de los 27 países de la Unión Europea, formando parte de la eurozona. Este se sitúa como la segunda divisa más importada después del dólar, en países como Alemania, Francia, Italia y España.

Euro Tarjeta: Cotización Actual

El euro tarjeta, utilizado para gastos con tarjeta, cotiza en $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para la venta.

Apertura en Diferentes Bancos

Los precios del euro varían según el banco, siendo los siguientes los valores cerrados en cada entidad:

Banco Ciudad: $1.650,00 (compra) / $1.750,00 (venta)

Banco Nación: $1.655,00 (compra) / $1.750,00 (venta)

Banco BBVA: $1.700,00 (compra) / $1.760,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.672,23 (compra) / $1.777,10 (venta)

Banco Supervielle: $1.679,00 (compra) / $1.775,00 (venta)

Dólar Blue y Dólar Oficial: Resumen del Mercado

En el mercado paralelo, el dólar blue cerró hoy, 19 de enero, en $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.

Mientras tanto, el dólar oficial, de acuerdo con el BNA, se mantuvo en $1.405,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

El Gobierno enfrenta un pago de u$s 4.300 millones en deuda y trabaja para asegurar la estabilidad de las divisas en medio de un entorno financiero desafiante.