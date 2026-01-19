El desgarrador testimonio de la madre de Diego Serón tras el hallazgo de su cuerpo

La conmoción y el dolor irrumpen en Comodoro Rivadavia tras el hallazgo del cuerpo de Diego Ezequiel Serón en el siniestro lugar conocido como El Rincón del Diablo. Su madre, Verónica Pérez, desató su angustia en un desgarrador testimonio que pone en tela de juicio el accionar de las autoridades.

El reciente descubrimiento del cadáver de Diego Ezequiel Serón ha dejado a su madre, Verónica Pérez, sumida en un profundo dolor e indignación. En un emotivo encuentro con la prensa, Verónica no solo compartió su tristeza, sino que también criticó la aparente ineficacia de la investigación policial durante los días en que su hijo estuvo desaparecido.

“No puedo entender lo que ha sucedido. Durante todos estos días, estuve preguntando y solo me respondían que no había novedades”, confesó Verónica, visiblemente afectada, en diálogo con Crónica, al pie del cerro donde fue encontrado su hijo.

Pérez denunció con firmeza que la investigación avanzó lentamente, a pesar de los pedidos urgentes de la familia. “El padre tuvo que buscar las cámaras por su cuenta, porque la policía no realizó ningún esfuerzo”, destacó, indicando que la familia tuvo que asumir la responsabilidad de reconstituir las acciones de Diego.

Una Defensora Implacable

En medio de su sufrimiento, Verónica defendió la inocencia de su hijo, desmoronando las especulaciones sobre su vinculación con actividades delictivas. “Diego no estaba involucrado en nada ilegal, era un chico bueno”, enfatizó, con lágrimas en los ojos. “No merecía esto”, repitió dolorosamente.

Además, reveló una coincidencia inquietante: el mismo día que la policía realizó un allanamiento en su casa, se descubrió el cuerpo de Diego. “Anteriormente habían enviado perros a mi domicilio sin éxito. Ahora, me allanaron la casa y, curiosamente, hoy aparece mi hijo”, declaró, llena de frustración.

Durante el registro, se confiscó su teléfono y otros elementos, lo que Verónica consideró un error. “Yo había sugerido que se llevaran una frazada donde él dormía, y no quisieron. Hoy la llevaron y lo encontraron”, lamentó.

Exigiendo Justicia

La madre de Diego clama por justicia y desea que se aclaren las circunstancias de su muerte. “Quiero que el culpable pague”, emplazó, dirigiéndose nuevamente a las fuerzas de seguridad: “La policía no hizo nada”.

El caso ahora está en manos de la Justicia, que debe investigar las causas del fallecimiento de Diego Serón y determinar si hubo alguna intervención de terceros, mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia se une a la familia en su demanda de respuestas y justicia.

Noticia en desarrollo…