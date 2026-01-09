El Futuro del Oro Venezolano en las Bóvedas del Banco de Inglaterra

La lucha por las 31 toneladas de oro de Venezuela, depositadas en el Banco de Inglaterra, entra en una nueva fase tras la reciente captura de Nicolás Maduro. Este controvertido asunto ha captado la atención internacional, especialmente por su contexto estratégico y económico.

La Captura de Maduro y su Impacto en las Reservas de Oro

El 3 de enero, Venezuela vivió una operación militar inédita que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A raíz de ello, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que su enfoque está en las ricas reservas petroleras del país sudamericano. «Necesitamos acceso total al petróleo», afirmó, ampliando la mirada hacia otros recursos valiosos en el subsuelo venezolano, que incluyen diamantes y oro.

La Situación del Oro Venezolano en Londres

Las 31 toneladas de oro, parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), están almacenadas en el Banco de Inglaterra. Desde 2018, este tema ha derivado en una prolongada lucha legal entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, que aún no se ha resuelto. La reciente valorización del oro, que pasó de 1.950 millones a 4.400 millones de dólares, podría agregar más presión sobre el desenlace de esta disputa.

Un Caso Judicial en Suspenso

El abogado Sarosh Zaiwalla ha destacado que el caso sigue en los tribunales británicos y que, hasta el momento, no ha habido una resolución definitiva. A pesar de las alteraciones políticas en Venezuela, el proceso judicial permanece parado, en gran parte debido a que el gobierno actual no ha cumplido con ciertos requisitos legales, lo que ha dificultado el avance en el caso.

Legitimidad y Cuestionamientos

Desde 2018, el Banco de Inglaterra ha rechazado repetidas peticiones del BCV para recuperar el oro, citando dudas sobre la legitimidad del gobierno de Maduro. En 2019, la oposición, liderada por Juan Guaidó, se autoproclamó gobierno interino, aumentando la complejidad del caso, ya que varios países, incluido el Reino Unido, reconocieron a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Reacciones y Posturas Internacionales

Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores, reafirmó que el Reino Unido no reconoce al régimen de Maduro y pidió una transición democrática en Venezuela. La falta de reconocimiento oficial complica aún más la posibilidad de liberar las reservas de oro.

El Oro como Emblema de la Crisis

Las reservas de oro no solo representan un activo financiero significativo, sino que también simbolizan la batalla por el control y la legitimidad en medio de una crisis política que se prolonga por años. En este contexto, la situación del oro venezolano se convierte en un reflejo de las luchas internas del país y su jugueteo con las potencias extranjeras.