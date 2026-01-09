Post-rescate de Demichelis y sus hijos: Consejos esenciales antes de nadar

El exentrenador de River Plate, Martín Demichelis, vivió un momento de angustia en Punta del Este cuando él y sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, necesitaron la ayuda de los guardavidas en la playa Laguna Escondida. La conmoción del incidente se hizo pública gracias a la conductora Karina Mazzocco, quien transmitió imágenes en vivo durante su programa.

Este episodio resalta la necesidad de ser cautelosos frente a las impredecibles condiciones del mar, incluso en días que parecen tranquilos. Lo ocurrido el 31 de diciembre generó una lección importante sobre la prevención, y gracias a la rápida reacción de los guardavidas, el suceso no tuvo consecuencias fatales.

Cuidados esenciales antes de disfrutar del mar

A pesar de que el mar pueda lucir apacible, ingresar al agua siempre puede presentar riesgos ocultos. Por ello, es fundamental dedicar unos minutos a observar las olas, detectar posibles corrientes y, sobre todo, respetar las banderas que indican la seguridad del entorno.

Consultar a los profesionales de la playa

A veces, una simple consulta con los guardavidas puede aliviar situaciones inesperadas, incluso en días soleados. Dentro del agua, es vital no nadar solo y permanecer cerca de las áreas vigiladas.

La importancia de la vigilancia al nadar con niños

El cansancio puede aparecer sin previo aviso, especialmente en presencia de corrientes o en agua fría, dificultando el regreso a la costa. Las familias deben estar atentas y nunca perder de vista a los niños, evitando el uso de flotadores y asegurándose de que siempre permanezcan a una distancia segura de la orilla.

Identificando y manejando peligros en el mar

Uno de los mayores riesgos son las corrientes de retorno, que a menudo se confunden con zonas tranquilas. En estas situaciones, luchar contra la corriente solo generará más fatiga.

Cómo actuar si te atrapa una corriente

Lo fundamental es mantener la calma, flotar y dejarse llevar. Nadar de forma paralela a la orilla ayudará a escapar del canal peligroso. Levantar un brazo puede ser clave para recibir asistencia rápidamente de los guardavidas.

Consejos para una experiencia segura en el mar

Los especialistas advierten sobre varias recomendaciones que suelen pasarse por alto, como no ingresar al agua después de haber consumido alcohol, evitar nadar tras una comida copiosa y cuidar la hidratación, especialmente tras largas horas bajo el sol. El mar no discrimina, así que extremar cuidados es la mejor manera de disfrutarlo con tranquilidad.