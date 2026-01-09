Juan Sánchez: Para controlar la inflación, Uruguay sacrificó competitividad

La reciente disminución de la inflación en Uruguay ha llamado la atención en toda la región. Sin embargo, el economista Juan Sánchez advierte que este cambio no es meramente un fenómeno positivo, sino que debe analizarse en un contexto más amplio.

Según 🗣️ Juan Sánchez, la caída de la inflación en Uruguay refleja un camino político y económico diferente al de Argentina. Al hablar con Canal E, destacó que en las primeras décadas del 2000 ambos países compartían indicadores económicos similares, pero sus trayectorias divergieron drásticamente.

Decisiones Clave en Tiempos de Crisis

Sánchez resalta que, mientras Uruguay no consideró el default como una opción, Argentina vivió episodios de inestabilidad política y económica. “En Uruguay era impensado festejar un default”, enfatizó, contrastando las decisiones políticas que definieron el destino de ambos países.

Un Modelo Económico Sostenido

El economista atribuye parte del éxito uruguayo a la continuidad de políticas económicas que han perdurado, incluso bajo gobiernos de izquierda. “Uruguay ha mantenido una postura ortodoxa desde entonces”, indicó, haciendo hincapié en la importancia del rol del Banco Central, con un presidente vinculado al Fondo Monetario Internacional.

Esta estabilidad se contrasta con la situación en Argentina, donde, a pesar de también seguir políticas ortodoxas, el contexto es mucho más complicado. “Argentina siempre ha sido más inestable, con un tipo de cambio real muy fluctuante”, explicó.

El Costo de la Estabilidad: Diferencias en el Acceso al Crédito

Una clara diferencia entre ambos países es el acceso al crédito. “Uruguay tiene un riesgo país de aproximadamente 100 puntos básicos, en comparación con los 500 de Argentina”, expuso Sánchez. Este factor hace que el costo del crédito sea considerablemente más accesible para los uruguayos, mientras que Argentina enfrenta serias restricciones.

Independencia Económica y Estabilización

Sobre la dependencia externa, Sánchez fue tajante: “Uruguay no está sometido ni al Fondo Monetario ni al gobierno de Estados Unidos”. Esta independencia se traduce en una estabilidad macroeconómica crítica. A su vez, advirtió que la falta de autonomía y una estabilización interna efectiva son obstáculos que impiden que Argentina logre estabilizar su economía.