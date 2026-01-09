Virginia Gallardo presenta su primer proyecto y solicita apoyo del Gobierno para Corrientes

La diputada de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, ha presentado su primer proyecto en la Cámara de Diputados, solicitando que el Gobierno nacional declare el Estado de Emergencia Hídrica en Corrientes debido a las recientes inundaciones que han afectado varias regiones de la provincia.

Virginia Gallardo, ex vedette y panelista de televisión, ha tomado una activa participación en la política desde su llegada a la Cámara baja en diciembre pasado. Junto a su compañero de bancada, Lisandro Almirón, propuso un proyecto que busca declarar «la Emergencia Hídrica en las zonas afectadas de la Provincia de Corrientes».

La importancia de la declaración de emergencia

Según la diputada, esta medida es «necesaria y oportuna» ya que facilitaría la implementación de mecanismos administrativos y presupuestarios. Esto permitiría reforzar la asistencia a las comunidades damnificadas y brindar apoyo a las autoridades provinciales y municipales en las labores de contención, recuperación y reconstrucción.

Fundamentos del proyecto

Gallardo destacó en su exposición que adoptar medidas excepcionales en el marco de la emergencia es «indispensable» para mitigar los efectos del desastre. Además, subrayó la importancia de proteger a la población afectada y contribuir al restablecimiento de condiciones de vida adecuadas en la provincia.

Trayectoria política de Gallardo

La ex vedette se unió a La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, durante el proceso electoral de 2025, siendo electa diputada en las elecciones del 26 de octubre. Dentro del nuevo grupo de figuras que se sumaron al oficialismo también se encuentra Karen Reichardt, quien estuvo a punto de encabezar la lista en la Provincia. Esta situación cambió tras la renuncia de José Luis Espert, quien se vio envuelto en acusaciones relacionadas con un pago sospechoso.

Personalidades en ascenso en el Congreso

Diego Santilli encabezó finalmente la lista por la Provincia. A pesar de que Karen Reichardt, otra ex vedette y conductora de TV, asumió su banca el 10 de diciembre, aún no ha presentado ningún proyecto.

El bloque liderado por Gabriel Bornoroni cuenta con una variedad de personalidades en sus filas, entre ellas, Laura Soldano, ex modelo fitness y campeona de culturismo, quien también fue electa en Córdoba.

Es evidente que el enfoque de La Libertad Avanza se encuentra en el ámbito digital, como lo demuestra el ingreso de Sergio “Tronco” Figliuolo, quien transitó del mundo del streaming al Congreso.

Un nuevo perfil político

La bancada oficialista ya contaba con Lilia Lemoine, conocida como la cosplayer que ha adquirido notoriedad en la Cámara baja, enfrentándose a Marcela Pagano, quien ahora posee un bloque propio tras la salida de Karina Milei. Además, Iñaki Gutiérrez, tiktoker y colaborador presidencial, frecuenta los pasillos de la Cámara Baja, donde incluso dispone de una oficina en el segundo piso del Palacio Legislativo.