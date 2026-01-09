Banco líder apuesta por la tokenización y el futuro de las stablecoins

La multinacional británica Barclays ha anunciado su nueva inversión en Ubyx, una plataforma que busca revolucionar el sistema de liquidación utilizando activos tokenizados. Con este movimiento, el banco marca el inicio de una transformación en la forma en que se realizan las transacciones financieras.

En un momento de creciente interés por la digitalización en el sector financiero, Barclays, uno de los principales bancos de Inglaterra, ha decidido apoyar a Ubyx, una innovadora plataforma dedicada a la liquidación de dinero digital que hace uso de stablecoins y tecnología de tokenización.

Este acuerdo representa un hito clave en la evolución del banco hacia la creación de una infraestructura más avanzada para activos tokenizados.

Además, se alinea con la tendencia de las instituciones tradicionales que buscan soluciones más rápidas y eficientes para facilitar las transferencias entre emisores de depósitos tokenizados y criptomonedas.

Impulsando la Interoperabilidad en el Sector Financiero

Según un comunicado oficial de Barclays, la inversión está dirigida a fomentar la interoperabilidad entre distintos emisores y redes. Se busca explorar cómo una capa común de compensación puede simplificar los pagos y la liquidación de fondos tokenizados.

Esta estrategia responde a la creciente necesidad de contar con marcos regulatorios y técnicos que permitan a los bancos y sus clientes interactuar de manera segura con los activos digitales.

Con sede en Estados Unidos, Ubyx se centra en un sistema de clearing que posibilita el intercambio y la conversión entre depósitos tokenizados y stablecoins reguladas, proporcionando un espacio seguro y eficiente para la gestión de dinero digital.

Barclays ha apostado por la plataforma Ubyx, especializada en depósitos tokenizados y stablecoins.

Acelerando la Adopción Institucional de Activos Digitales

Este acuerdo tiene el potencial de acelerar la adopción institucional de activos digitales, ofreciendo un acceso más adecuado y alineado con la normativa vigente.

Sin embargo, el despliegue de esta tecnología a gran escala todavía enfrenta desafíos importantes, como la necesidad de acuerdos sobre:

Aspectos Clave para el Éxito de la Digitalización

– Custodia

– Gobernanza de tokens

– Mecanismos de resolución ante fallos operativos

Para los bancos, el gran reto será equilibrar la innovación con la adecuada gestión de riesgos y la transparencia, crucial para mantener la confianza de supervisores y clientes.