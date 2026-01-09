PSG se corona campeón en una emocionante tanda de penales

El París Saint-Germain logró conquistar la Supercopa de Francia al imponerse 4-1 ante el Olympique de Marsella en una emocionante tanda de penales, celebrada en el estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

El partido culminó 2-2 durante el tiempo reglamentario, con el PSG marcando a través de Ousmane Dembélé y Gonçalo Ramos. Por su parte, el Marsella encontró el camino al gol gracias al británico Mason Greenwood y al ecuatoriano Willian Pacho.

Un Encuentro Lleno de Emociones

Ambos equipos brindaron un espectáculo vibrante, donde el París Saint-Germain mostró su fortaleza al igualar el marcador en momentos críticos. Este resultado les permitió llegar a la tanda de penales, donde demostraron su sangre fría y capacidad para manejar la presión.

Un Marsella que Deja Huella

A pesar de la derrota, el Olympique de Marsella dejó una impresión positiva. Los jugadores se entregaron por completo, mostrando un gran desempeño frente a su rival histórico. Sin embargo, una vez más, se quedaron al borde de levantar un trofeo que ansían con fervor.

El PSG Suma un Nuevo Título a su Historia

Este triunfo representa una nueva victoria para el PSG, reafirmando su dominio en el fútbol francés. Con una plantilla estelar y una gestión efectiva, el club continúa escribiendo su historia de éxito en el balompié nacional e internacional.