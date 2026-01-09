Real avanza a la final contra Barcelona

El Real Madrid se impuso en el apasionante derbi madrileño frente al Atlético Madrid, asegurando su lugar en la final de la Supercopa de España.

En un vibrante encuentro disputado en el Estadio King Abdullah Sports City de Riad, el Real Madrid superó al Atlético Madrid por 2 a 1, logrando así el pase a la final del torneo. Los goles fueron obra de Federico Valverde y Rodrygo, mientras que Alexander Sørloth anotó para los colchoneros.

Un Inicio Espectacular

El partido comenzó con un impresionantes tiro libre de Federico Valverde que sorprendió a Jan Oblak, abriendo el marcador a solo un minuto de iniciado el encuentro. A partir de ese momento, el conjunto dirigido por Xabi Alonso mostró su dominio en el campo.

Rodrygo Doblega Ventaja

En la segunda mitad, a los 55 minutos, Rodrygo amplió la ventaja para el Real Madrid con un excelente gol en mano a mano con el arquero del Atlético. La situación parecía cómoda para el Madrid, pero el Atlético no se rindió.

El Atlético Responde, Pero No Alcanzó

El delantero noruego Sørloth logró reducir la diferencia pocos minutos después, empujando al conjunto colchonero a buscar el empate. A pesar de generar varias ocasiones claras en el cierre del encuentro, el Atlético Madrid no tuvo la fortuna necesaria para convertir.

Un Clásico por Venir

Este domingo, a las 16 horas de Argentina, el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en un nuevo clásico del fútbol español para disputar el título de la Supercopa de España, con grandes expectativas por parte de ambos equipos.