El heladero de Pergamino aspira a ser el mejor del mundo

Con una mirada fija en la competencia más prestigiosa de heladeros, Emanuel Ratari, un santafesino de 44 años, se prepara para dejar su huella en la Final Mundial del Gelato Festival World Masters, que se celebra en Las Vegas.

Un Viaje Dulce hacia la Grandeza

Emanuel Ratari, reconocido por ser dos veces subcampeón nacional del helado artesanal, ha logrado destacarse como el único representante argentino en esta renombrada competencia, donde participarán 34 maestros heladeros de 18 países. Este evento, organizado en colaboración con la ICE, ha sido el resultado de una intensa selección que comenzó en 2022 con más de 3.500 heladeros alrededor del mundo.

Competencia Individual: La Lucha por el Título Mundial

A diferencia de otras competiciones por equipos, el Gelato Festival World Masters permite a los participantes competir de forma individual. «Es como el ATP en el tenis, donde cada uno debe demostrar su talento», explica Ratari, quien se ha convertido en un veterano de estos eventos.

La Prueba de Habilidad y Creatividad

En esta competencia, Emanuel no solo debe preparar su helado en dos horas, sino que también debe exponerlo ante un jurado, defendiendo sus decisiones sobre sabores y presentación. «El jurado evalúa estética, sabor, textura y creatividad», comenta. Para esta edición, ha optado por un innovador helado de mandarina y café.

La elección del Sabor Perfecto

El heladero, aunque aclara que no suele hacer helado de mandarina, eligió este sabor pensando en los gustos del jurado. «No sabía que llegaríamos a la final cuando elegí los sabores», confiesa, apoyado por su equipo que incluye a su compañero Sebastián Schall y el chef Marcelino Gómez como coach.

Inspiración Internacional ante el Desafío

Originalmente programada para realizarse en Italia, la competencia se trasladó a Estados Unidos, lo que generó un reto adicional: encontrar los mejores ingredientes locales. «El café italiano es insuperable y la mandarina del sur de Italia es excepcional», comenta Emanuel sobre su elección de ingredientes.

Un Homenaje a su Paternidad a Través del Helado

«Cafetín de Buenos Aires» es el nombre de su creación, un homenaje especial a su padre fallecido hace un año, que siempre amó el café. «Ese tango que le gustaba habla de amigos que ya no están», recuerda Emanuel, quien creció entre helados y recuerdos en la heladería familiar.

La Tradición Familiar y el Futuro

La familia Ratari ha mantenido viva la tradición del helado artesanal durante más de 39 años. Su negocio, «Lilo’s», ha crecido desde su fundación en Bigand y ahora cuenta con 11 sucursales, todo mientras sigue fiel a la calidad que su padre Miguel estableció. La historia familiar y la dedicación de su equipo le dan a Emanuel la fuerza para perseguir su sueño en Las Vegas.