Wells Fargo se adentra en el mundo de las stablecoins y criptomonedas

La tradicional institución bancaria estadounidense busca diversificarse en el ámbito digital, abriendo nuevas oportunidades en criptomonedas y tecnología blockchain.

Wells Fargo ha solicitado a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) el registro de la marca WFUSD, en un movimiento que la posiciona en la innovadora esfera de criptomonedas y pagos digitales.

Un avance significativo en el sector financiero

Como integrante de los conocidos «Cuatro Grandes» bancos de EE. UU., la incursión de Wells Fargo en el entorno cripto representa un paso importante hacia la integración de las finanzas tradicionales con activos digitales. Aunque actualmente la solicitud se encuentra en fase de evaluación por parte de un abogado examinador, la propuesta incluye un amplio espectro de actividades relacionadas con criptomonedas.

Amplia gama de servicios propuestos

La solicitud no solo contempla el trading y el intercambio de criptomonedas, sino también el procesamiento de pagos, transferencias de monedas digitales y corretaje de activos. Además, la plataforma abarcará herramientas para staking, gestión de billeteras digitales y acceso a NFTs.

Infraestructura y tecnología blockchain

Wells Fargo también está apostando por la innovación en infraestructura, incluyendo plataformas SaaS para la tokenización de activos, verificación de transacciones en blockchain y servicios de autenticación. Además, se mencionan herramientas para aplicaciones descentralizadas y fuentes de datos que facilitarían la operación de contratos inteligentes.

El futuro en el ecosistema cripto

Aunque registrar una marca no implica necesariamente el lanzamiento de un producto, esta acción demuestra las intenciones estratégicas de Wells Fargo en el mercado. La especificidad de los servicios mencionados sugiere que el banco tiene grandes planes para su futuro en el sector cripto.

Este movimiento se produce en un contexto de creciente interés por parte de bancos tradicionales. Durante 2025, instituciones como JPMorgan, Bank of America y Citigroup discutieron un proyecto conjunto relacionado con stablecoins. Paralelamente, Fidelity Digital Assets introdujo el Fidelity Digital Dollar (FIDD), una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense en la blockchain de Ethereum.