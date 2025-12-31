En 2025, bomberos británicos enfrentan una cifra récord de incendios forestales y de cultivo

Las cifras recientes revelan que los servicios de bomberos en Inglaterra enfrentaron una cantidad inédita de incendios forestales durante una de las temporadas más calurosas de la historia del país.

Un Verano Extremo: Datos Impactantes

Durante el año 2025, los cuerpos de bomberos ingleses atendieron cerca de 27,000 incendios, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Este fenómeno se produjo en el contexto de la sequía prolongada que afectó a la región.

Estadísticas Alarmantes

Un informe basado en solicitudes de libertad de información indicó que entre marzo y mayo de 2025 se registraron al menos 12,454 incendios en praderas, bosques y cultivos, más de cuatro veces el número de incidentes reportados en el mismo periodo de 2024. Esta cifra marca el récord más alto de incendios en primavera en más de diez años.

Desgaste en los Recursos de Emergencia

Los responsables de los servicios de emergencia se enfrentaron a uno de los veranos más complejos. Andy Cole, jefe del servicio de bomberos de Dorset y Wiltshire, destacó que la situación había puesto a prueba sus capacidades operativas, especialmente durante un mes de junio a agosto con 459 incidentes reportados.

Regiones Afectadas

Departamentos como Tyne and Wear y West Yorkshire también reportaron un aumento drástico en los incendios, con 1,240 y 1,094 incidentes respectivamente durante la primavera. La naturaleza extrema del clima, sumada a la escasez de lluvias, contribuyó a la rapidez con que estos incendios se propagaron.

El Impacto del Clima Extremo

El Met Office de Inglaterra certificó que 2025 fue el año más caluroso hasta la fecha, con temperaturas alcanzando los 35.8 °C en Faversham, Kent. La combinación de suelos secos y calor alto facilitó la aparición de incendios, entre los cuales al menos 14,448 se registraron entre junio y agosto.

Incendios de Gran Magnitud

Un incendio significativo en Holt Heath, Dorset, que se consideró un incidente mayor, generó una operación de extinción que duró casi una semana y devastó 72 hectáreas. Este tipo de incidentes no sólo son peligrosos, sino que también estresan los recursos de los servicios de emergencia.

Compromiso y Eficiencia de los Bomberos

Los bomberos trabajaron incansablemente en condiciones extremas. Kate Saint, de la brigada de rescate de Devon y Somerset, señaló que la valentía y el desempeño excepcional del personal son cruciales en tiempos difíciles. Ella también enfatizó la importancia de prevenir estos incidentes, considerando que muchos son causados por actividades cotidianas.

Educación y Prevención

La prevención es la clave para proteger tanto a las personas como al medio ambiente. Se hace un llamado a la comunidad para que tome conciencia de que acciones sencillas, como no apagar correctamente las fogatas o descartar colillas de cigarrillos, pueden ser el origen de grandes tragedias.