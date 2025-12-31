Incendios en La Pampa devoran más de 83,000 hectáreas

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, los incendios en La Pampa han generado devastación, afectando la flora y fauna de la región. La situación es cada vez más crítica.

Un informe reciente ha revelado que los incendios en el oeste y sur de La Pampa han arrasado más de 83.000 hectáreas, dejando tras de sí una estela de destrucción. David García, director general de Defensa Civil provincial, admitió que estas cifras podrían no reflejar la magnitud total del desastre, ya que la evaluación se ve dificultada por condiciones climáticas adversas.

Los focos más críticos de incendio

Desde el pasado viernes, los incendios se han intensificado en áreas como Jacinto Arauz y Santa Isabel, con reportes de actividades incendiarias también en Rucanelo y el acceso norte de Santa Rosa. Este martes, un nuevo frente se desató entre Quehue y Ultracan, lo que ha aumentado la preocupación entre los habitantes.

Condiciones adversas complican la batalla contra el fuego

García comentó: “Anoche, logramos controlar uno de los incendios más grandes en la zona de Arauz, pero un cambio repentino en el viento permitió que las llamas se propagaran nuevamente. Lamentablemente, enfrentamos una ola de calor que complica aún más las operaciones”.

La necesaria ayuda en la lucha contra el fuego

Los agricultores de la región han destacado la ardua labor de los bomberos voluntarios, quienes se encuentran trabajando exhaustivamente para controlar las llamas. Sin embargo, una vecina de Jacinto Arauz, que prefirió permanecer en el anonimato, señaló que “solo hay un avión hidrante disponible. Los bomberos llevan semanas en esta lucha sin el respaldo necesario”.

El soporte aéreo llega tarde

El lunes, se incorporó un avión hidrante del Plan Nacional del Manejo del Fuego, que se trasladó desde Buenos Aires para colaborar en las labores de extinción. Esta aeronave comenzará sus operaciones desde el aeroclub Arauz, complementándose con un avión observador que ya estaba en la base de Santa Rosa.

Perspectivas preocupantes

Relatos de medios locales indican que el fuego fue controlado temporalmente en la zona de Traicó, solo para reactivarse debido a las extremas condiciones climáticas. En el terreno, trabajan personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios de diversas localidades.

Un contexto de riesgo crítico

Las elevadas temperaturas, un paisaje seco y vientos intensos mantienen el riesgo de incendio en niveles críticos. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha calificado a La Pampa, junto con otras provincias, como zona de alerta por peligro de incendios, señalando que el sur de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut también enfrentan esta amenaza.