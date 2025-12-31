Juicio a YPF: La jueza Preska evaluará demandas de desacato contra Argentina

Una jueza de Nueva York estableció un cronograma clave en el juicio que podría significar serias consecuencias para el país, en el que se reclaman más de 16 mil millones de dólares.

Detalles del Proceso Judicial contra Argentina

La jueza Loretta Preska ha dispuesto un cronograma de presentación en relación al caso de YPF, donde los demandantes presionan para que se ejecute una sentencia que podría obligar a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses.

Fechas Clave en el Juicio

Se fijaron las fechas del 23 y 24 de marzo para llevar a cabo una audiencia probatoria, lo que marca un hito importante en un caso que ya despierta preocupación en el ámbito financiero del país.

Las Implicaciones del Fallo

El experto en economía Sebastián Maril, de Latam Advisors, señala que estas audiencias son un indicativo de que la jueza está considerando seriamente las acusaciones contra el país. “Las sanciones podrían ser impuestas en la misma jornada o en días posteriores”, advirtió.

Presión por Parte de los Demandantes

El 24 de diciembre, Burford Capital comunicó a la jueza que solicitarán imponer sanciones a Argentina si el país insiste en no entregar mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. Este hecho podría complicar aún más la situación.

La Estrategia Legal de los Demandantes

La firma inglesa busca demostrar que el Estado argentino y la empresa petrolera funcionaban como una sola entidad a través de un procedimiento conocido como «discovery». Para ello, exige la entrega de comunicaciones relevantes.

Argumentos desde el Gobierno Argentino

Desde la administración, en voz del abogado Sebastián Soler, se argumenta que la entrega de dichos mensajes depende del consentimiento de los individuos involucrados. “Algunos han aceptado, pero otros, incluyendo al ministro de Economía Luis Caputo y el Canciller Pablo Quirno, se niegan”, aseveró Soler.

Próximos Pasos en el Juicio

Se ha propuesto un cronograma de presentaciones informativas que se extiende desde el 15 de enero hasta el 5 de marzo de 2026, con la intención de resolver la moción de desacato antes de esa fecha clave.