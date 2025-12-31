Protesta de empleados municipales: quema de neumáticos y toma del Concejo Deliberante por pagos atrasados

Los empleados del municipio de Morón protagonizan una intensa protesta por el retraso en el pago de horas extras, desatando un debate sobre la situación económica de los trabajadores bonaerenses.

La tensión en los municipios de la provincia de Buenos Aires se intensifica a medida que los reclamos laborales aumentan. Esta vez, fue el turno de Morón, donde trabajadores municipales irrumpieron en el Concejo Deliberante para protestar por la falta de pago correspondiente a las horas extras trabajadas en noviembre. La situación se tornó caótica y obligó a suspender la sesión legislativa, generando disturbios en el recinto.

Protestas y descontento ciudadano

A pesar de los esfuerzos de los sindicatos por mediar en la situación, la indignación se apoderó de los trabajadores, quienes se autoconvocaron para manifestarse “sin banderas”. Comenzaron su protesta en el obrador municipal, donde se encendieron neumáticos en señal de protesta, y luego marcharon al Concejo Deliberante, donde se debatía el Presupuesto 2026.

Impacto de la falta de pagos

Para muchos empleados, las horas extras son esenciales, dado que el salario bruto promedio es equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, establecido en $334,800 este mes. Esta cifra resulta insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total en el Gran Buenos Aires, que según el INDEC alcanza los $1,322,433. Ante esta realidad, los trabajadores ven en las horas extras una forma de aumentar sus ingresos, algo que el municipio no pudo garantizar este mes debido a restricciones presupuestarias.

Graves acusaciones desde el sindicato

En medio de un clima tenso, el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Morón calificó la situación como “desesperante” y subrayó que la paritaria anual solo logró avanzar un punto por encima de la inflación, dejando a los salarios por debajo de lo necesario para subsistir. La movilización fue anclada por unos 100 empleados que, según el sindicato, no respondieron a motivaciones externas, sino a su realidad laboral.

Quejas sobre los beneficios navideños

Los reclamos también se extendieron a la falta de consideraciones en las cajas navideñas, que incluyeron artículos tan bajos en calidad que los empleados se sintieron humillados. En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar, evidenciando la frustración ante lo que consideran un irrespeto hacia su trabajo.

Respuesta del municipio

En un comunicado posterior a los disturbios, el municipio rechazó cualquier forma de violencia y subrayó la necesidad de que los reclamos se canalicen de manera adecuada. La administración de Lucas Ghi enfatizó que si bien reconocen la legitimidad de las quejas, no pueden permitir acciones que pongan en riesgo el orden público y la integridad de las instituciones.