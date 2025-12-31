Chubut impulsa campaña de prevención de incendios: denuncia temprana y respuesta rápida

Con la llegada de la temporada de incendios, el gobernador Ignacio Torres toma cartas en el asunto, convocando a una reunión urgente en la cordillera para coordinar esfuerzos de prevención e intervención.

A medida que se inicia la temporada de incendios forestales en Chubut, el gobierno provincial lanza una campaña integral para combatir estos siniestros, que en su mayoría son provocados intencionalmente. Ante esta situación, se ha declarado un estado de emergencia ígnea que se extenderá hasta abril de 2026, lo que ha motivado a las autoridades a implementar un sistema de comunicación eficaz para actuar rápidamente ante cualquier incidente.

Opciones de Denuncia Disponibles

El gobierno ha habilitado dos canales clave para denunciar focos de fuego: un número de atención al ciudadano 0800-222-38346 (FUEGO) y DINO, un asistente virtual que permite a los ciudadanos reportar incendios de forma rápida y directa. Estas herramientas buscan fomentar la colaboración de la población en la detección de situaciones de riesgo.

Reunión de Emergencia para Coordinar Estrategias

El gobernador Torres se reunirá en los próximos días con su gabinete en la cordillera chubutense para establecer un plan de acción ante la amenaza de incendios. Durante este encuentro, se debatirá sobre medidas a implementar para proteger los recursos naturales de la provincia, que han sido afectados gravemente por incendios en el pasado.

Sistema de Alertas Tempranas

La introducción de un nuevo sistema de alertas tempranas facilitará la comunicación de incidentes por parte de la ciudadanía. Este sistema ha sido desarrollado gracias a la colaboración entre varias áreas del gobierno, incluyendo la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Seguridad y Justicia, optimizando así la gestión de información y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Compromisos Legales y Colaboración Municipal

Como parte de la estrategia preventiva, se están llevando a cabo acciones legales contra quienes inician incendios. Los organismos provinciales han sido instruidos para colaborar con la Fiscalía de Estado en este sentido. Adicionalmente, se invita a los municipios a participar en campañas de prevención y concientización, fortaleciendo la colaboración en la lucha contra los incendios.