Encuesta: 73,7% de familias en crisis, pero 39,2% apoyaría a Milei

Una nueva encuesta revela las perspectivas electorales de los argentinos en un contexto de crisis económica, donde el 73,7% de los encuestados percibe un empeoramiento en su situación económica y, sorprendentemente, el 39,2% apoyaría a Javier Milei.

Análisis de la Encuesta de Proyección Consultores

Realizada entre el 2 y el 9 de abril, esta encuesta abarcó 1.818 casos y tiene un margen de error del 2,3%. Los resultados muestran una clara división en la opinión pública acerca de la situación económica del país, reflejando una angustiante realidad.

Preferencias de Voto por Candidato

Si las elecciones se celebraran hoy, Javier Milei lideraría con un 39,2% de los votos, seguido de cerca por Axel Kicillof con un 32,6%. Otros candidatos, como Martín Llaryora (4,6%) y Myriam Bregman (4,4%), quedan a considerable distancia. Un 11,5% de los encuestados aún no ha tomado una decisión.

Escenario de Balotaje: ¿Quién Ganaría?

En un posible balotaje, Javier Milei obtendría un 44,9% de los votos frente al 40,7% de Kicillof. El 5,1% de los votantes optaría por el voto en blanco, mientras que un 9,3% permanece indeciso.

Fuerzas Políticas en el Radar

Desde la óptica de fuerza política, La Libertad Avanza ocupa el primer lugar con un 34,0%, seguida de Unión por la Patria con 32,8%. El PRO se encuentra en tercera posición con 8,7%, mientras que el Frente de Izquierda y Provincias Unidas cuentan con 4,5% y 4,3% respectivamente.

Perspectivas Económicas de los Argentinos

La economía sigue siendo el tema más candente para la población. La mayoría califica la situación económica como crítica.

Impacto en la Vida Familiar

El 73,7% de los encuestados afirma que su situación económica ha empeorado en los últimos meses. A su vez, el 59,3% mantiene una visión negativa sobre el futuro cercano.

Percepción del Contexto Económico

Más del 57,9% de la población considera que Argentina enfrenta una crisis económica. Solo el 5,2% opina que la economía es normal o estable.

Expectativas sobre el Rumbo del País

La percepción sobre el futuro es preocupante: el 53,8% de los consultados creen que el rumbo del país es “equivocado”. En cuanto a las responsabilidades, el 48,8%38,5% señala a la administración de los Fernández.