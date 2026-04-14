Rating del Lunes: Grecia Colmenares Sorprende en Gran Hermano, ¿Cómo Reaccionó la Casa?

Gran Hermano: Emociones a Flor de Piel en su Última Gala

La nueva temporada de Gran Hermano se encuentra en plena disputa por la audiencia, y aunque cada día se posiciona como el programa más visto, su promedio aún no alcanza los niveles esperados. En la última gala, el reality sorprendió con un gran resultado en el rating.

Después de casi dos meses al aire, **Gran Hermano** sigue buscando su lugar en los corazones del público. Aunque diariamente es el programa más visto, todavía enfrenta un promedio de rating que no lo clasifica como un triunfo rotundo. Con 28 participantes, la conexión emocional ha sido desigual, afectada por constantes cambios que han dejado a los televidentes expectantes y confundidos. No obstante, en la gala de este lunes, el programa logró elevar su promedio a **14 puntos**, superando los 12 puntos que venía acumulando.

Una Gala Lleno de Sorpresas En una noche significativa, donde se anunciaba la eliminación de un participante y la entrada de otro, las expectativas estaban a la orden del día. A pesar de las predicciones que daban como posible eliminado al ex futbolista **Brian Sarmiento**, quien finalmente se despidió fue **Lola**, generando reacciones mixtas de llanto y celebración entre los presentes. El público demostró que lo que buscan en el reality no es solo un “mejor alumno”, sino una experiencia intensa y provocadora.

El Ingreso Inesperado de Grecia Colmenares La búsqueda de nuevos rostros también fue protagonista, ya que muchos esperaban la llegada de **Fabio Agostini**, conocido del formato. Sin embargo, la actriz **Grecia Colmenares** irrumpió en la casa, dejando a algunos participantes desconcertados, ya que no la conocían. Este inesperado cambio, junto a la salida de **Andrea del Boca**, generó cuestionamientos sobre la dinámica del programa y quiénes realmente merecen un lugar en esta aventura.

Ratings en la Competencia Televisiva La segunda parte de la gala culminó con un promedio de **10,5 puntos**, posicionándose en el tercer lugar del ranking diario, justo detrás de **Pasapalabra**. El resumen del rating también mostró que **Telefe Noticias** alcanzó **8,7 puntos**, mientras que el programa musical **Es Mi Sueño** fue un competidor sólido al llegar a **7,2 puntos**.

¿Qué Pasó con el Resto de la Televisión? En América, **LAM** se llevó el primer puesto con **3,4 puntos** promedio, mientras que **Bendita** lideró en **Elnueve** con **2,9 puntos**. En tanto, la Televisión Pública arrancó con un bajísimo **0,5 puntos**. En canales de menor audiencia, **Cine Net** y **Bravo** también tuvieron sus espacios, aunque con números más modestos.