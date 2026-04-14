Jorge Macri en el AmCham Summit: «Argentina, un destino de paz y oportunidades»

En el AmCham Summit 2026, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó su visión sobre la importancia de la capital argentina en el contexto internacional, haciendo hincapié en las oportunidades de inversión y desarrollo económico que se abren con un estrecho vínculo con Estados Unidos.

Durante el evento empresarial celebrado el 14 de abril, Macri subrayó la relevancia de valores como la libertad y la propiedad privada en un mundo marcado por tensiones y conflictos. “El mundo nos observa como una tierra de paz y oportunidades. Debemos estar a la altura de ese desafío”, afirmó, enfatizando el potencial de Argentina en el mapa global.

Jorge Macri en AmCham Summit 2026

Convocatoria al Liderazgo y la Inversión

Macri resaltó la importancia de fortalecer la relación con Estados Unidos, afirmando que “este vínculo estratégico posiciona a Argentina junto a los socios adecuados”, además de señalar que la nación tiene “una oportunidad inmejorable para profundizar su inserción en el ámbito global”.

Defendió el papel del sector privado como impulsor del crecimiento, destacando que “el libre mercado y el sector privado son los verdaderos protagonistas que generan empleo y valor”.

Jorge Macri en AmCham Summit 2026

Estrategias para el Desarrollo y la Inversión

El mandatario porteño repasó diversas medidas implementadas para optimizar el clima de negocios en la ciudad, asegurando que “hemos construido un Estado moderno y eficiente que favorece la inversión mediante un marco claro y ordenado”.

En cuanto a la gestión del orden público, mencionó la recuperación de más de 670 propiedades usurpadas y su compromiso de proteger la libertad y el estilo de vida de los porteños. “No vamos a permitir amenazas a lo que consideramos esencial”, resaltó.

Sobre sus políticas habitacionales, afirmó que se busca facilitar el acceso a vivienda para la clase media, desestimando la “regalía” de casas en las villas.

El Futuro de la Ciudad: Proyectos y Visión

El Jefe de Gobierno anticipó iniciativas de infraestructura como la nueva Línea F de subte y una primera línea de TramBus, además de la reducción de impuestos para sectores claves como gastronomía y hotelería.

Macri concluyó su intervención reafirmando la vocación de liderazgo de Buenos Aires en el ámbito regional y global, con un objetivo claro: “No buscamos ser solo una gran capital de América Latina, sino hacer parte de las ciudades más relevantes del mundo”.

Reflexiones sobre Desarrollo y Estabilidad

La presidenta de AmCham Argentina, Marina Schoua, abrió el encuentro con un análisis de la situación actual del país y la necesidad de un nuevo enfoque hacia el desarrollo. “Estamos en un punto de inflexión: Argentina debe dejar atrás una lógica de supervivencia para discutir el desarrollo”, afirmó.

Mariana Schoua, de AmCham, con el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas.

Schoua delineó los desafíos estructurales que enfrenta el país, subrayando la necesidad de reformas fiscales profundas y una inserción internacional efectiva. “Argentina no puede desarrollarse de espaldas al mundo”, concluyó, enfatizando que el crecimiento debe ser sostenible y bien orientado.