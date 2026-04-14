Lamelas resalta a Argentina como atractivo para inversores y apoya el plan de Milei

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, lanzó un vehemente mensaje en el AmCham Summit 2026, resaltando el potencial del país para captar inversiones y la importancia de un sector privado dinámico en el nuevo contexto económico.

Una Alianza Estratégica para el Crecimiento

Durante su intervención en el evento del 14 de abril, Lamelas enfatizó el compromiso de EE. UU. con Argentina, subrayando la necesidad de un entorno favorable para facilitar la llegada de capitales. “El capital no responde a discurso, sino a condiciones claras”, afirmó, invitando a empresarios a aprovechar las nuevas oportunidades.

Recordando su reciente nombramiento, Lamelas comentó que ha sido enviado por el presidente Donald Trump con una misión precisa: «asegurar que Argentina recupere su crecimiento mediante un enfoque en la libertad económica y la colaboración estratégica entre sectores.«

Peter Lamelas, embajador de EE. UU. en Argentina

Perspectivas de Inversión y Cooperación

Lamelas destacó que “[Argentina] tiene lo que el mundo busca”: recursos valiosos como litio, energía y agroindustrias. Sin embargo, enfatizó que es crucial contar con un marco regulatorio sólido para que estos recursos puedan materializarse en inversiones efectivas.

“Estamos viendo cambios reales en Argentina. Las nuevas políticas están facilitando una mayor flexibilidad y confianza”, señaló, indicando que el país está en un momento decisivo para atraer empresas internacionales.

Peter Lamelas, embajador de EE. UU. en Argentina

Colaboración para el Desarrollo Sostenible

El embajador subrayó el apoyo de EE. UU. a más de 2,400 empresas interesadas en explorar oportunidades en Argentina. Además, se están incentivando inversiones argentinas en el mercado estadounidense, fortaleciendo ambos lados de la balanza comercial.

Finalmente, Lamelas realizó un llamado a la acción a los empresarios: «El momento de actuar es ahora. Inviertan en Argentina y aprovechen las posibilidades que ofrece este nuevo paisaje económico», concluyó, proyectando una visión optimista hacia el futuro del país.