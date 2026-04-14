Renovación en la Torre Espacial: Nuevos ascensores y estudios en marcha

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dado un importante paso hacia la revitalización de un símbolo icónico: la Torre Espacial. Con una inversión de $3.500 millones, este proyecto busca modernizar el emblemático edificio, cerrado al público desde 2003.

La **Torre Espacial**, situada en el **Parque de la Ciudad** de **Villa Soldati**, fue inaugurada en 1982 y, durante años, fue la construcción más alta de Argentina. Ahora, se prepara para recibir dos nuevos ascensores de alta velocidad, junto con un conjunto de mejoras estructurales que buscan no solo elevar su funcionalidad, sino también su seguridad.

Detalles del Proyecto de Renovación

Desde la última evaluación, el estado de la torre había levantado preocupaciones. El nuevo proyecto incluye la instalación de equipos modernos que reemplazarán los originales y adecuarán las instalaciones existentes, asegurando que cumplan con los estándares actuales.

Estudios Estructurales y Mantenimiento

Además de la renovación de ascensores, se llevarán a cabo estudios exhaustivos sobre el **sistema estructural** de la torre. Esto incluye el análisis de tensores y una verificación minuciosa de los anclajes y estructuras de hormigón armado en la base, que presentaban signos de tensión y corrosión.

Posibilidad de Reabrir al Público

A pesar de que, en principio, la Torre no estará abierta al público, la mejora en los ascensores podría allanar el camino para su futura reapertura si así se decide. Muchos aún recuerdan la experiencia de visitar su mirador, donde era posible admirar la costa uruguaya en días despejados.

Historia y Diseño de la Torre Espacial

Este monumento arquitectónico, que se asemeja a la espada Excalibur, es un recordatorio de los años 80, cuando el Parque de la Ciudad era el destino preferido de los porteños. En sus diferentes niveles, los ascensores permitían un acceso rápido al mirador, aunque la parte giratoria que estaba planeada nunca fue instalada.

Un Futuro Brillante para la Torre

El **ministro de Movilidad e Infraestructura**, Pablo Bereciartua, destacó la importancia de este proyecto: “Después de 50 años, estamos modernizando la Torre Espacial para reactivar este ícono turístico del sur porteño. Esta inversión estratégica no solo restaurará su esplendor, sino que también garantizará la seguridad del mirador más alto de la región.”

La revitalización de la Torre Espacial representa no solo una oportunidad para actualizar su imagen, sino también para recordar su lugar en la historia de Buenos Aires. Con cada paso que da el gobierno, se acerca un futuro donde este ícono retome su rol central en la experiencia turística de la ciudad.