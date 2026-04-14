Avances estancados: diferencias entre EE. UU. e Irán en negociaciones nucleares

Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán están en el centro de una nueva controversia, con propuestas de suspensión que aún distan mucho entre Washington y Teherán. Este fin de semana, podrían retomarse las conversaciones en Pakistán.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto crítico respecto a su política nuclear, mientras se planean nuevas rondas de negociaciones diplomáticas. El eje del conflicto radica en los plazos de suspensión de las actividades nucleares y la infraestructura atómica de Irán.

Desacuerdos en los Tiempos de Suspensión

Informes recientes indican que Washington propone una suspensión de actividades nucleares por un impresionante período de 20 años. En contraste, Irán ha ofrecido un cese de operaciones por un máximo de cinco años durante las conversaciones programadas en Pakistán.

Posiciones sobre el Enriquecimiento de Uranio

A pesar de las diferencias, el gobierno estadounidense no exige una prohibición permanente del enriquecimiento de uranio. Esta postura le permite a Irán argumentar que no está renunciando completamente a su derecho de producir combustible nuclear conforme a los tratados internacionales vigentes.

Problemas Centrales del Conflicto

Según fuentes de Washington, la negativa de Irán a desmantelar su infraestructura atómica y a exportar sus reservas de combustible nuclear son puntos clave que han obstaculizado el avance hacia un acuerdo definitivo en negociaciones previas.

Más Allá del Ámbito Nuclear

Además del núcleo del debate nuclear, otros temas complican las relaciones diplomáticas. El restablecimiento del libre tránsito por el Estrecho de Ormuz y el apoyo de Irán a distintos grupos regionales en Medio Oriente también ocupan un lugar importante en la agenda.

Reacciones desde Washington

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, describió los diálogos como positivos, aunque enfatizó que la flexibilidad de Teherán será crucial para el éxito de futuras negociaciones. Donald Trump también confirmó que ha recibido indicios del interés iraní por alcanzar un acuerdo.

Prioridades de EE. UU.

Trump subrayó que la recuperación del uranio enriquecido es fundamental para la seguridad nacional de EE. UU., destacando que este aspecto no es negociable.

Marcos Regionales y Seguridad en el Estrecho de Ormuz

Simultáneamente a las negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes. Trump ha advertido que militares estadounidenses podrían intervenir si buques iraníes intentan desafiar estas restricciones.

Advertencias de Irán

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ha señalado que cualquier amenaza a la seguridad del Estrecho de Ormuz repercutirá negativamente en el comercio mundial, reafirmando que su país busca un acuerdo sostenible basado en el derecho internacional.

El Papel de Mediadores Internacionales

Pakistán, Egipto y Turquía actúan como mediadores en este proceso, intentando reactivar el diálogo antes del fin del alto el fuego el 21 de abril. La próxima ronda de conversaciones podría celebrarse en Islamabad o Ginebra.

Reacciones Globales

Rusia y China también han manifestado sus posiciones respecto a la situación. Moscú apoya una solución negociada y un concepto de seguridad para el Golfo Pérsico, mientras que Pekín ha calificado el bloqueo naval estadounidense como una acción peligrosa e irresponsable.