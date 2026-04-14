Exportaciones de acero del Reino Unido a la UE en peligro: la UE duplica aranceles y reduce cuotas a la mitad

En un movimiento significativo para proteger su industria siderúrgica, la Unión Europea implementará a partir de julio un aumento en los aranceles y una reducción drástica en las cuotas de importación de acero, medidas que podrían repercutir en las exportaciones del Reino Unido.

Una Decisión Histórica para la Industria del Acero

Tras intensas negociaciones la noche del lunes, los legisladores y gobiernos de la UE acordaron una reducción del 47% en las cuotas libres de aranceles. Esta medida tiene como objetivo frenar la llegada de acero chino a precios bajos, aunque también afectará a otros países europeos no pertenecientes a la UE.

Fortaleciendo la Autonomía Industrial Europea

Stéphane Séjourné, comisionado de la industria de la UE, describió el acuerdo como el «más robusto» en la historia y un triunfo para los trabajadores y fábricas de acero europeas. La presión de las importaciones chinas se ha considerado como el factor clave que llevó a esta decisión.

Exclusiones y Desventajas para el Reino Unido

A diferencia de Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no enfrentarán tarifas por ser parte del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido sí estará sujeto a las nuevas restricciones. Esto subraya las dificultades económicas que ha traído consigo el Brexit para el sector industrial británico, que ahora se ve en desventaja.

Caminos hacia la Recuperación del Sector Siderúrgico

La Asociación Europea del Acero, Eurofer, ha afirmado que estas medidas ayudarán a restaurar una industria que se encontraba al borde del colapso. Axel Eggert, su director general, destacó que las nuevas regulaciones permitirán a los fabricantes europeos incrementar su producción en 15 millones de toneladas de acero para satisfacer la demanda local.

Datos sobre Importaciones y Cuotas

Las importaciones de acero hacia la UE alcanzaron un récord de 9.9 millones de toneladas en el último trimestre de 2025, lo que marca un aumento respecto a los 7.4 millones del año anterior. A partir de julio, se impondrá un límite de 18.7 millones de toneladas anuales para las importaciones, con cuotas específicas aún por definir.

Presiones en el Reino Unido para Negociaciones Justas

Con la UE como el principal mercado para las exportaciones británicas, que ascienden a 1.8 millones de toneladas anuales, la presión recae sobre Keir Starmer, líder del Partido Laborista, para que garantice cuotas sin tarifas que se alineen con las exportaciones del Reino Unido.

Perspectivas de Colaboración entre el Reino Unido y la UE

UK Steel, el organismo representativo de la industria británica, enfatizó la importancia de llegar a un acuerdo que permita un acceso equitativo a los sistemas de cuotas de ambas partes. La UE y el Reino Unido han sido históricamente mercados interconectados, lo que resalta la necesidad de colaboraciones que eviten penalidades mutuas.

Desafíos en el Horizonte

La unión de trabajadores de acero del Reino Unido, Community, ha advertido que las cuotas impuestas constituyen una «amenaza existencial» para la industria británica. Su secretario asistente, Alasdair McDiarmid, instó al gobierno a estar alerta ante el riesgo de que la UE desplace un flujo de acero hacia el Reino Unido, derivado de las nuevas regulaciones.